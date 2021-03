VIDEO VIRAL: La vez que Luisito Comunica visitó la playa más contaminada del mundo

EU-. El famoso youtuber y viajero mexicano, Luisito Comunica, recordó con un video la vez que visitó la playa “más contaminada del mundo”, misma que está en el noreste de Estados Unidos.

Nueva York es uno de los principales destinos turísticos del planeta, pero justo ahí se esconde la playa más contaminada del mundo, en Brooklyn, pues el suelo, en vez de tener conchas y arena, está infestado de botellas de vidrio y otro tipo de desechos.

“Esta es la playa menos agradable que he visto en mi vida. Sumamente contaminada. Botellas de vidrio rotas por doquier, no me imagino a alguien caminando descalzo en esta arena, sería una misión imposible”

“De hecho, me parece interesante que mientras camino puedo escuchar como mis pies rompen miles de restos de botellas. Esta playa es mitad arena, mitad botellas de vidrio. Qué horror, es una escena desagradable, un tanto triste”, compartió el youtuber.

Conocida como la “Bahía del caballo muerto”, esta obtuvo su nombre a mediados de 1800, cuando en ese momento existían ahí más de dos docenas de plantas procesadoras de caballos, platicó Luisito Comunica.

“En toda esta superficie había miles de caballos muertos al año. En estas plantas se buscaba darle un uso a cada parte de su cuerpo y elaboraran con ellos pegamentos, fertilizantes, alimentos para otros animales. Toda esta superficie se veía tapizada por huesos de caballos”

“Por mucho que intentaron limpiar toda esta superficie, toda esta planta, sigue estando en un sitio bastante incomodo en el que llega basura de todas partes de la ciudad de Nueva York”, relató el influencer.