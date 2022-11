VIDEO: Turista de EU fue asesinada en hotel mexicano; se investiga como feminicidio

Una mujer de Carolina del Norte fue encontrada muerta en un centro turístico mexicano. Inicialmente las autoridades determinaron que se trataba de una intoxicación por alcohol, pero apareció un nuevo video que muestra cómo la agredieron y su muerte ahora está siendo investigada como un crimen violento.

Shanquella Robinson, de 25 años, de Charlotte, viajó el 28 de octubre con seis amigos a la ciudad turística de San José del Cabo, donde se hospedaron en el elegante Fundadores Beach Club, informó WBTV.

Al día siguiente, Robinson fue encontrada muerta en Villa Linda 32, un alquiler ofrecido por CaboVillas.com, por lo que las autoridades iniciaron una investigación criminal, según WSOC-TV.

Sus padres pronto recibieron una llamada telefónica desesperada de los amigos de Robinson, quienes les dijeron que había muerto.

Dijeron que no se sentía bien, que era una intoxicación por alcohol”, dijo la madre de Robinson, Sallamondra Robinson, al medio de comunicación.

Causa de muerte

La familia le dijo a WBTV que las autoridades mexicanas les dijeron que Shanquella murió de intoxicación por alcohol. Sin embargo, el certificado de defunción reveló que la causa de la muerte fue una "lesión grave de la médula espinal y luxación del atlas", una inestabilidad de las dos primeras vértebras del cuello, informó WSOC. El alcohol no se mencionó en el informe, según la estación.

El certificado de defunción enumera el tiempo entre la lesión y la muerte en unos 15 minutos, y señala que Shanquella fue encontrada inconsciente en la sala de estar.

El misterio se ha agravado por un horrible video que supuestamente muestra a Shanquella siendo golpeada dentro de una habitación de hotel. En dicho video se puede escuchar a alguien preguntando si "al menos podría defenderse".

Feminicidio

No estaba claro cuándo y dónde se tomó el video no verificado, pero Sallamondra le dijo a WSOC que reconoció a las personas en las imágenes como los amigos que fueron a México con su hija. La madre también dijo que creía que el video fue filmado durante el fatídico viaje.

No se pudo contactar a los compañeros de viaje de Shanquella, que no fueron identificados por la estación, informó el medio. Cuatro números fueron desconectados y dos números fueron al correo de voz. Los mensajes de texto a esos números no fueron devueltos.

El jueves, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California Sur confirmó los resultados de la autopsia y dijo que “se inició una investigación por feminicidio”, informó ABC News.

