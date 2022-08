VIDEO: Se filtran nuevas imágenes del apuñalamiento de Salman Rushdie

Un nuevo video que muertra el ataque al escritor Salman Rushdie ha salido a la luz, el cual muestra cómo la audiencia se vio conmocionada y "caótica" ante el ataque.

El metraje, que comienza sólo unos segundos después de que se desarrolló el incidente, muestra el caos en el auditorio del Instituto Chautauqua, donde el célebre autor fue atacado en el escenario.

Fue publicado en Facebook por Stephen Davies, quien estaba entre la audiencia.

Rushdie fue apuñalado 15 veces y los médicos dicen que lo colocaron en un ventilador, dejando una gran posibilidad de que pierda un ojo, según los informes.

Tragedia en la Institución Chautauqua hoy. Estuve presente cuando atacaron a Salman Rushdie. Empecé a grabar este vídeo unos 10 o 15 segundos después. Horrible”, dijo Davies en una publicación de Facebook que transmitió las imágenes".

"Estaba completamente conmocionado. Probablemente estaba a 60 pies del incidente. Vi al atacante saltar al escenario e inmediatamente correr hacia el Sr. Rushdie y comenzó a golpearlo, es la mejor manera de describirlo. Golpeándolo muy rápidamente. No me di cuenta de que tenía un cuchillo", dijo Davies, un urbanista de Brooklyn, a The Post.

Tal vez 10 o 12 personas de la audiencia subiendo inmediatamente al escenario y lo sometieron y todo terminó muy rápido. Todos nos sentamos allí en estado de shock".

Miembros de la audiencia corrieron en su auxilio

El video muestra a los miembros de la audiencia subiendo al escenario mientras algunos hacían un recinto protector alrededor de Rushdie. Se pueden ver a muchos otros grabando videos, mientras que se pueden escuchar jadeos audibles fuera de la pantalla. Al mismo tiempo, se puede ver a los miembros de la audiencia inmovilizando al agresor.

Luego se escucha a los miembros de la audiencia vitoreando mientras el autor es ayudado a salir del escenario.

"¡Bravo Rushdie!" se puede escuchar a un hombre gritando. Luego, un organizador del evento subió el altavoz para decirles a los miembros de la audiencia que se dispersaran y pidió un "momento de calma".

Dado lo que acaba de suceder, nos gustaría evacuar la sala y nos gustaría hacerlo con calma y cuidado", dijo el organizador.

Rushdie ha pasado décadas mirando por encima del hombro después de que el líder revolucionario de Irán, el ayatolá Jomeini, hiciera un llamado a su muerte después de la publicación de su novela de 1988, "Los versos satánicos".

Se dice que el sospechoso, Hadi Matar, de 24 años, de Nueva Jersey, simpatiza con el régimen iraní.

