VIDEO: Niña logra evitar que sujeto secuestre a su hermana en Colombia

COLOMBIA.- Una pequeña de cinco años logró evitar que un hombre secuestrara a su hermana menor, de 3 años, mientras caminaban junto a su madre por las calles de Bogotá.

“Venía camino a entregar a mis hijas a la casa paterna, las dos niñas iban de mi mano cuando de repente un tipo en bicicleta me intercepta por detrás, me tapa la boca y me dice al oído ‘entrégueme la niña’”, dijo la madre a Noticias Caracol.

El momento fue captado por una cámara de vigilancia y muestra cuando el desconocido asalta a la familia y cómo la madre forcejea con él para evitar que tome a su hija menor. En tanto, la otra pequeña logra alejarse de la escena y llamar a los vecinos, quienes ayudan a la mujer y capturan al agresor para después llevarlo a una Unidad de Reacción Inmediata (URI).

En Bogotá, una niña de 5 años evitó que un hombre se llevara a su hermana mientras iban con su mamá. Una cámara captó el momento cuando la madre luchó contra un secuestrador que quería llevarse a su hija de 3 años, y la hermanita logró traer a otras personas para ayudarla. pic.twitter.com/vgIPZwLB39 — CVnoticias (@CVnoticiastv) February 27, 2020

No lo dejen suelo, es un peligro para la sociedad”, suplicó la madre durante la entrevista, y acusó que el sujeto se reía en su casa cuando lo entregaron a la Policía.

La mujer dijo que sus dos hijas sufren estrés, no quieren salir a la calle y tienen pesadillas.

Por su parte, Noticias Caracol informó que un juez ordenó medida de aseguramiento del agresor, quien afirmó que sufre de una enfermedad mental.



Con información de RT