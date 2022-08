VIDEO: Niña de dos años cae de la ventana de un quinto piso y un sujeto la atrapa en China

CHINA.- Un hombre en China es aclamado como un héroe luego de que atrapó a una niña de dos años que se había caído por la ventana del quinto piso de un edificio; hecho que quedó registrado en video.

Este incidente se registró el pasado 19 de julio en Tongxiang, en la provincia de Zhejiang. Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, compartió el metraje del heroico rescate en Twitter.

Heroes among us. pic.twitter.com/PumEDocVvC

Te puede interesar: VIDEO: “Narco-perro” se rinde ante las autoridades junto a sus amos detenidos

En las imágenes se puede observar a un hombre corriendo hacia un edificio junto a una mujer mientras hablaba por celular. En cuestión de segundos, tira el dispositivo al suelo y extiende las manos hacia arriba para atrapar a la pequeña que cayó desde la ventana del quinto piso del edificio.

De acuerdo con South China Morning Post (SCMP), el heroico hombre fue identificado como Shen Dong, de 31 años, quien escuchó un fuerte golpe provocado por el aterrizaje de la niña en el tejado de acero de la terraza del primer piso de un complejo de viviendas tras caer por la ventana desde cuatro pisos.

Momentos después, la niña resbaló desde el borde de la terraza, pero afortunadamente, Shen Dong la atrapó antes de que cayera en la acera.

Se reporta que el techo de la terraza amortiguó la caída de la niña, pero de no ser por el rescate de Dong, esto pudo ser fatal. La niña fue ingresada a un hospital tras el incidente, se había lesionado las piernas y los pulmones, sin embargo, ahora se encuentra estable.

Para ser sincero, no recuerdo los detalles. No recuerdo si me dolían los brazos o algo así. Fue sólo mi instinto el que me llevó a alcanzarla", declaró Shen al periódico local Qianjiang Evening News.