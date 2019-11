VIDEO: Mujer se mete a área de leones porque su novio la estaba volviendo loca

NUEVA YORK.- Una mujer se metió al recinto de los leones en el Zoológico del Bronx porque su novio la estaba volviendo loca, informó a las autoridades.

Según Daily Mail, los hechos ocurrieron en septiembre, cuando Myah Autry, de 32 años, fue captada por una cámara de seguridad en el área de los leones africanos saludándolos, expresándoles que los quería.

Lo hizo por rabia que sentía con su novio. La estaba volviendo loca '', dijo una fuente al New York Daily News.

El día de ayer, la mujer fue detenida por la policía y este jueves, comparecerá en una corte para enfrentar cargos criminales de intrusión.

Las autoridades lograron localizarla después de que ella publicara fotos y videos dentro de la guarida del león en el zoológico. También había entrado en un recinto vallado de jirafas.

Autry explicó que cuando saltó las barreras de seguridad nunca temió por su vida.

“No temo a nadie. Ningún animal, ningún humano, nadie. Entonces no, no temía al león porque el león me amaba. Por eso vino a mí y le dije al león: León, te amo", dijo a NBC4.

Además, detalló que creía que la criatura nunca la atacaría, porque ella y el animal estaban juntos. Y ya había reencarnado.

En el video de escasos segundos se puede observar como la mujer fuma lo que parece ser un cigarro de mariguana.