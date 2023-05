VIDEO: Mujer de 77 años se casó con ella misma en la boda de sus sueños: "Nunca pensé que me vería tan bonita"

OHIO.- Una mujer de 77 años que dice que su primer matrimonio estaba "condenado" desde el principio, ahora ha comenzado de nuevo, diciéndose "Sí, quiero" a sí misma en una boda “de sueños”.

Dorothy 'Dottie' Fideli se puso un vestido de novia blanco con un velo para casarse consigo misma, habiendo creído previamente que podría ser "demasiado tarde" para tener la boda de sus sueños, informa Mirror.

La madre de tres hijos se casó previamente en una breve ceremonia en 1965, después de la cual su nuevo esposo fue directamente a trabajar y ella se fue a casa. La pareja se divorció nueve años después, y como dijo la propia Dorothy, ahora ha estado consigo misma durante cuarenta años.

Recordando su primera boda en una entrevista con Today, Dottie comentó:

Llevaba un vestido negro, así que estaba condenada antes de comenzar".

Te puede interesar: VIDEOS: Doña Beba y don Pancho dieron el "sí acepto" tras 40 años de unión libre: "Te acepto para toda la vida"

Obtuvo la idea de una amiga que presenció una ceremonia similar

Dottie, que vive en la comunidad de jubilados O'Bannon Terrace en Goshen, Ohio, tuvo la idea de una amiga de casarse con sigo misma, ya que había visto una ceremonia similar en un programa de televisión.

Ella explicó: "Dije, sabes qué, he hecho todo lo demás. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo misma".

La hija de Dottie, Donna Pennington, pensó que era una idea maravillosa. Ayudó a ordenar toda la cocina antes del gran día y decoró la sala comunitaria de la casa de retiro de su madre.

@nbcnewyork Here comes the bride, and only the bride. A 77-year grandmother from Ohio has decided to hold a ceremony to marry herself. She says if you love God and love yourself, life is a field of roses. #nbc4ny #goodnews #ohio #wedding ♬ original sound - NBC New York

La boda de sus sueños

A los invitados se les sirvieron rebanadas de un pastel blanco de dos niveles estampado con rosas rojas, además de galletas en forma de corazón y sándwiches con forma de campanas de boda.

La novia llevaba un bonito vestido blanco con mangas transparentes, rematado con un cinturón plateado y un velo abrochado con una diadema bellamente embellecida. Aunque estaba "nerviosa" por casarse por segunda vez, también estaba emocionada.

Le dije a mi hija: 'Esto es lo mejor que he tenido, aparte de tener a mis hijos. Esto es lo que siempre he querido y estoy muy feliz de que me lo hayan dado".

En una entrevista separada con KCEN, Dottie reflexionó:

"Nunca pensé que me vería tan bonita. Es emotivo para mí. Porque esto es algo que siempre he querido".

Te puede interesar: Abuelita llora al mirar a su nieta usando su vestido de novia