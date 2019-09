VIDEO: Mamá lucha contra hombres que intentaban robarse su auto con su hijo adentro

INGLATERRA.- Una madre luchó contra tres delincuentes que intentaban robarle su auto con su hijo de tres años adentro.



Según Mirror, los hechos ocurrieron el 26 de julio del año pasado, cuando Amy-Leigh Hill, de 24 años, estaba saliendo de su Audi SQ5, y en su camino se topó con los jóvenes, quienes intentaron robarle el auto, con su bebé adentro y su amiga que estaba en el asiento del copiloto..



En un video compartido por la policía se puede observar como la joven madre es golpeada por los tres delincuentes, mismos que estaban armados y llevaban la cara cubierta.



A pesar de haber recibido una golpiza, la mujer no cedió y se quedó con las llaves del auto.

Estaba diciendo ‘mi hijo está en el auto’ pero no estaban prestando atención. Hice todo lo posible para detenerlos. Actué por instinto’’, contó Amy a un medio local.



La afectada relató que a pesar de la insistencia de su amiga para que diera las llaves del carro no cedió, ya que quería proteger a su pequeño hijo.



Los malhechores se vieron forzados a huir de la escena ante la defensa de Amy.



Amy-Leigh también reveló que su hijo, a pesar de estar ileso en el incidente, había quedado traumatizado por la terrible experiencia.



"Siempre me pregunta, mamá, ¿volverán los hombres malos? Le digo que no, que están en una jaula y que no volverán".

Las autoridades han puesto en circulación el video para dar con el paradero de los agresores