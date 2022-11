VIDEO: Jueza colombiana es suspendida por presentarse semidesnuda y fumando a una audiencia judicial por Zoom

COLOMBIA.- Una jueza colombiana, conocida por compartir fotos semidesnuda de sí misma en las redes sociales, recibió una suspensión de tres meses esta semana por aparecer semidesnuda y fumando sobre la cama durante una audiencia virtual en la corte.

La Comisión de Disciplina Judicial de Norte de Santander dictaminó el martes que la jueza Vivian Polanía violó múltiples normas administrativas, informó el medio de comunicación en español Infobae.

Polanía, de 34 años, fue noticia nacional la semana pasada cuando apareció en una llamada de Zoom descansando en lo que parecía ser su ropa interior y fumando un cigarrillo durante una audiencia judicial relacionada con un coche bomba contra una brigada del ejército que tuvo lugar en la ciudad de Cúcuta en junio de 2021.

El video del jueza con poca ropa rápidamente se volvió viral y provocó que el comité disciplinario iniciara una investigación sobre la exhibición.

No sabía que su cámara estaba encendida

Según el fallo de 16 páginas del panel, Polanía mantuvo su cámara apagada durante casi una hora antes de encenderla, revelando que estaba acostada en la cama en un estado “deplorable”, luciendo “despeinada con ojos somnolientos” y arrastrando las palabras.

Cuando un abogado presente en la audiencia le dijo a la jueza que su cámara estaba encendida, Polanía apagó rápidamente el dispositivo.

El comité declaró que la decisión de colocar a la mujer en licencia sin goce de sueldo hasta febrero se tomó después de que se determinó que no estaba en condiciones de desempeñar sus funciones porque no respetó a las partes en la audiencia y no cumplió con el código de vestimenta judicial.

Tal situación no es consecuente con el cuidado, respeto y circunspección con que un juez de la república debe administrar justicia, denotando una clara falta de respeto por parte del funcionario”, se lee en el fallo.

Rompió el silencio

Polanía rompió su silencio tras el escándalo desatado por el video, negando estar semidesnuda y asegurando que tuvo que acostarse durante la audiencia porque sufrió un ataque de ansiedad y tenía baja la presión arterial.

Hablando con Blu Radio, Polonia dijo que estaba extremadamente sobrecargada de trabajo, lo que resultó en problemas de salud mental. También afirmó que durante mucho tiempo ha sido intimidada por sus compañeros jueces en Cúcuta y amenazada con medidas disciplinarias por su forma de vestir.

Polanía fue investigada anteriormente por compartir fotos "atrevidas" de sí misma con atuendos de estilo BDSM y lencería diminuta, mostrando sus 37 tatuajes en su página de Instagram.

No quiere complacer a la gente

En una entrevista con el medio colombiano Semana, la jueza dijo que cuando llegó por primera vez a Cúcuta, no podía soportar usar pantalones debido al calor abrasador, por lo que optó por usar pantalones cortos y camisetas, pero dijo que hizo que algunas personas a su alrededor se incomodaran.

Al mismo tiempo, descubrió CrossFit y practicar el intenso regimiento de acondicionamiento físico cambió la forma de su cuerpo, por lo que Polanía cambió a usar vestidos "largos y elegantes" para trabajar en el Palacio de Justicia.

Sin embargo, la jueza dijo que sus nuevas elecciones de vestuario también fueron criticadas por ser demasiado sexys, y la instaron a cubrirse con una túnica judicial.

Me cansé de complacer a la gente por mi tranquilidad”, dijo desafiante la jurista.

Impertérrita ante la controversia sobre el video de Zoom, Polanía dijo que no cambiará su personalidad por la de los demás.

