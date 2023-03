VIDEO: Joven drogado con salvia sobrevive luego de saltar 18 metros por ventana de hotel en San Diego: "Experiencia de otro mundo"

SAN DIEGO.- Sam Taylor, de 19 años, contó en una entrevista con NBC 7 cómo por muy poco logró evitar la muerte mientras experimentaba algo "de otro mundo" al estar drogado con salvia.

La experiencia dejó al joven su par de pies rotos, varias costillas rotas y la pelvis, la muñeca derecha y el esternón también rotos, esto después de saltar por la ventana de un hotel mientras experimentaba con la planta alucinógena.

Los médicos usaron 62 piezas de hardware para reconstruir su cuerpo luego de la fuerte caída.

Te puede interesar: Adolescente de 14 años desaparecida en Indiana encontrada en un cobertizo lejos de su casa; hombre de 18 años arrestado

La salvia es bien conocida por ser una planta alucinógena recreativa capaz de distorsionar las sensaciones de tiempo y espacio.

Taylor recordó haber pensado en ese momento, mientras estaba drogado, que la cara de su amigo parecía estar derritiéndose.

Las imágenes de video tomadas de las cámaras de seguridad dentro de un hotel de Salt Lake City mostraron cómo Taylor salió corriendo de una habitación del quinto piso y siguió corriendo alrededor de una esquina, mientras su "cuidador de viaje", como se le conoce a la persona sobria designada a cuidarlo, lo sigue.

Las imágenes muestran cómo el joven corrió por un pasillo que termina con una gran ventana, pero nunca se detuvo. Los vidrios rotos cayeron al suelo cuando Taylor voló a través de la ventana, cayendo hacia el estacionamiento de abajo.

El psicólogo de la sala de emergencias, el Dr. Willough Jenkins, le dijo al medio que la salvia a menudo se confunde con el cannabis, especialmente en California, ya que no es ilegal y se puede comprar fácilmente en línea o en tiendas para fumadores, menciona el NY Post.

Crea una disociación tan intensa, lo que significa perder el contacto con la realidad”, dijo Jenkins. “Esto no es seguro. El hecho de que no esté tan regulado no significa que sea seguro y la experiencia real es increíblemente desagradable”.