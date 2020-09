VIDEO: Joven colombiana "destapa" red de pedofilia tras crear cuenta falsa de TikTok fingiendo ser una niña de 10 años de edad

COLOMBIA.- Tras crear una cuenta falsa de TikTok y hacerse pasar por una niña de 10 años de edad, una joven colombiana descubrió lo que podría tratarse de una red de pedofilia en una cuenta que genera alrededor de 10 mil seguidores a la semana.

En su cuenta de Twitter, Carolina Hernández publicó una serie de videos contando su historia, los cuales que generaron polémica y asombro entre sus seguidores al poner en evidencia el peligro que corren los menores de edad al utilizar las redes sociales.

Explicó que la investigación la inició hace más de un mes, cuando su hermana, de 9 años de edad, fue víctima de la mencionada red de pedofilia, al seguir a su artista favorita.

Mi hermana se creó una cuenta de TikTok y empezó a seguir a una tal Luna Sevilla Karol, que se llama la protagonista de una serie, a lo que esta persona le devuelve el ‘follow’ con una cuenta con bastantes seguidores, la verdad, es demasiado real, y empiezan a entablar una conversación”, relató.

Foto: Captura de pantalla

La joven contó su experiencia en Twitter para alerta a los padres sobre el riesgo que corren los menores tras navegar en redes sociales, como lo hizo su hermana menor.

Carolina dijo que su hermana se emocionó porque su artista preferida le habló y la invitó a participar en un concurso entre sus seguidores, en el que podría ganarse desde unos patines hasta dinero en efectivo, a lo que la pequeña le contestó que sí y le proprocionó sus datos personales.

La menor se alertó cuando su artista le dijo que no podía contarle a sus papás sobre el concurso, sino hasta que éste finalizara, fue cuando prefirió comentarles a sus padres sobre lo que sucedía.

Foto: Captura de pantalla

La persona le dice a la niña que no le cuente a nadie sobre sobre su conversación.

Tras lo ocurrido, los padres de la menor denunciaron ante la Fiscalía de Colombia y les sugirieron que crearan un perfil falso para poder contactar a la supuesta artista y poder dar con el paradero de quien esté detrás de esta presunta red de pedofilia.

Carolina Hernández logro contactar a la red e hizo todo lo que la persona que estaba en contacto le dijo, hasta que la conversación “subió de tono” en la que pudo constatar que efectivamente eran personas que están en busca de menores de edad con interés de índole sexual.

Foto: Captura de pantalla

La persona le pide a la menor que se grabe en video cambiándose la ropa, como parte del "concurso".

En las capturas de pantalla que la denunciante publicó, el delincuente le pedía que se tomara fotografías con ropa, en ropa interior y en ciertas poses que tienen una connotación sexual.

“Hoy me atrevo a hacer este video porque la ley de Colombia, como no violaron a mi hermana, como no lograron lo que querían hacer, porque al parecer es una red de tráfico de niños y de pedofilia, se queda en la tentativa”, fianlizó.

Mi hermana de 8 años casi cae en una red de pedofilia. Y la única manera en la que se puede hacer algo es difundiendo esto en redes sociales, es demasiado fácil caer en esto y no quiero que ni un solo niño mas caiga... ayúdenme a denunciar con un RT!����(Abro hilo explicando todo) pic.twitter.com/dHYeaa5jR4 — Caro Hernandez (@carolinah192) September 18, 2020