VIDEO: Hombre toma establecimiento y rehenes lo someten

ESTADOS UNIDOS.- Recientemente se dio a conocer el video grabado por las cámaras de seguridad de un establecimiento, en el cual un hombre armado mató a un cliente y tomo como rehenes a ocho personas. El hecho tuvo lugar el pasado 9 de mayo de 2019.

El ahora acusado de asesinato en primer grado, secuestro y asalto agravado, Joel McClain Carson, de 53 años, ingresó a la tienda con una pistola luego de que un policía se retirara del lugar para después disparar en la nuca a un joven llamado Efran Hernández, de 24 años.

Posteriormente McClain ordenó a la empleada del establecimiento a cerrar la tienda para así tomar como rehenes a ocho clientes.

De acuerdo al testimonio de uno de los rehenes, el hombre gritó:

Esto no es un juego. No es una broma. No quiero dinero, ni cerveza... vine preparado para morir".