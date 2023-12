VIDEO: Hombre salva a niña y su mascota de un incendio en Bogotá: "Escuché los gritos"

BOGOTÁ.- Un incidente de proporciones alarmantes se desató en la localidad de Kennedy, en la ciudad de Bogotá, donde un apartamento sufrió un incendio que, afortunadamente, no dejó víctimas y se limitó a ocasionar daños materiales.

La conflagración se desarrolló en el quinto piso del inmueble, generando una situación de emergencia que movilizó a los cuerpos de rescate y las autoridades pertinentes.

La paz en el conjunto residencial Carimagua Reservado se vio interrumpida por el voraz incendio, poniendo en peligro las vidas de una niña residente y su mascota alrededor de las 15:00 horas.

En un testimonio visual capturado en video, se evidenció el instante preciso en el que un joven, ubicado en el piso inferior, llevó a cabo una intervención que fue considerada como heroica al auxiliar a las personas en riesgo.

Yo me encontraba en teletrabajo, y empecé a escuchar como gritos y ruidos, me asomé y el apartamento de arriba se estaba incendiando. Escuché gritos y digamos que en ese momento uno piensa qué hacer, cómo reaccionar. Escuché que había una niña y me asomé”, comentó Jeffrey Cruz para Noticias Caracol.