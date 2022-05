VIDEO: Heroico hombre salta a piscina para salvar a niño de 4 años con autismo que se estaba ahogando

LAWRENCE, Kansas.- En Kansas, un padre y su hijo de 12 años se encuentran siendo aclamados como héroes luego de que las autoridades informaran que salvaron a un menor de cuatro años con problemas de autismo que se estaba ahogando en una piscina, hecho que quedó registrado en video.

Las autoridades de Lawrence reportaron que el pequeño, Xavier Rigny, se escapó un breve momento de la vista de su mamá y de alguna forma se abrió camino a través de una cerca cerrada antes de caer a la piscina.

Te puede interesar: VIDEO: Peatón se salva de ser aplastado por una camioneta tras carambola en Puebla

Fue en ese momento cuando Maddox Westerhouse, de 12 años, vio lo que pasó, por lo que corrió a buscar a su padre Tom, en un apartamento cercano.

Mis amigos me gritaban que fuera a buscar ayuda y yo sólo dije: 'Oh no', y corrí", comentó Maddox.