VIDEO: Familias afroamericanas se pelean en ¡Disneylandia!

CALIFORNIA.- Este fin de semana, cuatro personas, dos hombres y dos mujeres afroamericanas, fueron captados peleándose violentamente en Disneylandia California, publicó Daily Mail.

En el clip publicado en Youtube se logra ver a integrantes de dos familias en Mickey’s Toontown intercambiando puñetazos y cachetadas, mientras que personas que se encuentran en el área intentan calmar la situación.

No le faltes el respeto a mi hija... No me importa nada", dijo una mujer con una camisa blanca y escupe la cara de un hombre con camisa rosa.