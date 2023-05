VIDEO: Familia encuentra ropa ensangrentada, huesos y "otras cosas horribles" en la casa donde el delincuente sexual de Oklahoma mató a su esposa, a 5 adolescentes y a él mismo

ESTADOS UNIDOS.- La policía que investigó la propiedad de Oklahoma donde un delincuente sexual disparó a su esposa y cinco adolescentes antes de suicidarse la semana pasada falló en encontrar ropa ensangrentada, huesos y otras “cosas horribles” en la escena, dijo una pariente afligido, quien encontró estos objetos en la propiedad esta semana.

Los espantosos hallazgos cubrieron la propiedad de Henryetta después de que el violador convicto Jesse McFadden, de 39 años, matara a su esposa, Holly Guess, de 35 años, a sus tres hijos y a dos de sus amigas adolescentes antes de suicidarse en la propiedad de Henryetta, dijo el lunes la tía de Guess, Lynn Wiatt.

Wiatt dijo que ella y otros parientes quedaron “traumatizados” al encontraron ropa de niños/adolescentes ensangrentada, un libro misterioso, carpetas con imágenes inquietantes y otros objetos que la policía no detectó durante su propia búsqueda.

Wiatt dijo que también encontró cintas de restricción de velcro, pero un oficial de policía le dijo que las tirara porque la casa ya no era una escena activa del crimen, mencionó el NY Post.

Las imágenes del interior de la casa de McFadden muestran las cintas adheridas a la pared detrás de lo que parece un colchón en el suelo.

La ropa ensangrentada, explicó, fue puesta en bolsas de basura por los investigadores.

No soy un investigador de la escena del crimen. No soy un oficial de policía. No debería haber tenido que ver esas cosas. No puedo dormir. No puedo comer”, dijo.