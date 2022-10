NUEVA YORK.- Un pasajero que fue empujado al azar a las vías del metro de Brooklyn quedó muy herido y traumatizado por el incidente, hasta el punto en que comenzó a tener tendencias suicidas, mencionó su madre este domingo mientras criticaba al alcalde de NY, Eric Adams, por el aumento de la delincuencia en el tránsito.

Audrey Martin dijo que su hijo, David Martin, un mesero de 32 años en el Upper East Side, sufrió una fractura de clavícula y dolorosos moretones en el ataque en la plataforma del tren L el viernes por la tarde, y ahora está tan angustiado que no quiere irse a su apartamento.

Está completamente traumatizado”, dijo la madre. “Él quiere suicidarse. Tuve que quitarle un cuchillo esta mañana".

“Tiene mucho dolor”, dijo. “Su hombro está completamente herida. Su espalda está completamente herida. Su axila está completamente herida. Su rostro arde constantemente. No puedo sacarlo de la casa”, agregó. “No puede meterse en la cama, no puede levantarse de la cama… Empezó a fumar cigarrillos de nuevo, lo cual se supone que no debe [hacer]. Es increíble. No sé que hacer."

"Avances" en NY

El sábado, el alcalde Adams se unió a la gobernadora Kathy Hochul para comprometerse a inundar el sistema de tránsito con más policías de NYPD y MTA, agregar cámaras de vigilancia adicionales y crear nuevas unidades de 25 camas en dos pabellones psiquiátricos locales para personas sin hogar con enfermedades mentales en el metro.

Audrey Martin le dijo al NYP que la crisis personal de su familia se ve agravada por el hecho de que su hijo no tiene seguro médico. Él también se estremece al ver el video de su ataque.

Él sigue viéndolo una y otra vez. Él no puede parar. No es bueno para él”, dijo.

El ataque

David estaba en la plataforma del tren L en dirección norte en la estación de las avenidas Wyckoff y Myrtle alrededor de Bushwick alrededor de las 2:40 de la tarde cuando fue atacado .

Las impactantes imágenes de video del incidente muestran al desprevenido joven caminando por la plataforma cuando su atacante corre y lo empuja a las vías antes de huir. No había trenes entrando a la estación en ese momento, por lo que la víctima pudo ponerse a salvo afortunadamente.

En una entrevista con WABC Eyewitness News después del ataque, David Martin le dijo al medio que el empujón se produjo “en un abrir y cerrar de ojos.

A la gente le dijeron que no tenía heridas, pero estoy postrado en cama con una clavícula rota y mi cara está muy hinchada”, dijo. “Y mentalmente no sé cómo superar esto”.

El incidente es sólo uno de la incesante ola de violencia en el tránsito en la ciudad este año, con más de nueve pasajeros muertos en ataques al metro hasta el momento. Las estadísticas muestran que los delitos violentos en el sistema de tránsito aumentaron un 39 % con respecto a 2019 hasta agosto.

