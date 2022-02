VIDEO: Empleada de una terminal de autobús es golpeada por el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos

ARGENTINA.-A través de redes sociales circula un video donde se muestra a la trabajadora de una terminal de autobuses quien es agredida por el entonces presidente de una organización que defiende los derechos humanos.

En las imágenes se muestra cómo José Schulman, el entonces presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, se molestó tras una aparente demora en el servicio y se dispuso a propinar varios insultos y un golpe a la empleada que lo atendía.

Tras estas acciones, este martes la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), aceptó la renuncia de José Schulman. Esta noticia fue anunciada el día de hoy por la mañana, por medio de un comunicado oficial, donde además se da a conocer el nombre de su reemplazo: Iris Pereyra de Avellaneda.

Por su parte, el dirigente compartió una publicación en sus redes donde realiza una disculpa por lo ocurrido y busca explicar el motivo de su comportamiento.

Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica. Como muchos saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió. Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora”, indicó.