VIDEO: Dramático momento en que policías de Florida convencen a un niño acusado de matar a su madre de no darse un tiro en la cabeza

FLORIDA.- Un video tenso muestra a agentes de Florida convenciendo a un niño de 14 años que acababa de dispararle fatalmente a su madre e hirió a su novio para que no se apuntara a sí mismo con el arma.

La Oficina del Sheriff del condado de Hillsborough dijo que el hermano de Adeem Berry recordó una discusión entre las dos víctimas en su casa de Riverview el sábado antes de escuchar varios disparos, menciona el NY Post.

Temiendo que él también estuviera en la lista de objetivos de su hermano, el hermano salió corriendo de la casa para escapar del alboroto.

Después de dejar a su madre agonizando en un camino de entrada, Berry corrió por su subdivisión sosteniendo una pistola y buscando al novio herido, que había buscado refugio en la casa de un vecino.

Los oficiales que llegaron vieron a Berry, quien se apuntó a sí mismo con el arma a la cabeza y amenazó repetidamente con pegarse un tiro.

No quiero lastimarte, hermano”, se puede escuchar a un oficial diciéndole al agitado adolescente. “No quiero dispararte. Bajalo. No querrás que esto termine de esta manera. No quieres que esto termine así, hermano".