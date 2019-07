VIDEO: Conductor de Uber canta ópera durante viaje

DURBAN, Sudáfrica.- Menzi Mngoma se desempeña como conductor de Uber para apoyar a su familia, pero la verdadera pasión de su vida es cantar ópera.

Mngoma sueña con convertirse en un artista de fama internacional, y pensó que trabajando en Uber, podría ayudarlo en hacer conexiones con personas que lo apoyasen en continuar con su carrera musical.

Así fue, después que una mujer llamada Kim Davey, quien viajaba por negocios, subió a redes sociales un video del joven demostrando sus dotes como tenor lírico.

"Desde el momento en que comencé a conversar con Menzi en Uber, supe que era un alma amable y especial".

Aquel día comenzaron a hablar, y Mngoma reveló que él es un cantante de ópera, y le cumplió algunas arias a su pasajera.

El video ayudó a Mngoma al semi-estrellato. Desde entonces, ha sido entrevistado por estaciones de radio y televisión de todo el país y ha audicionado para la Ópera de Ciudad del Cabo.

Incluso ha sido invitado a participar en iPop, un concurso internacional de talentos en Los Ángeles en diciembre, un paso hacia su sueño de estrellato internacional.

Mngoma dice que siempre ha sido un gran trabajador cuando se trata de cantar, a veces demasiado. Dice que no pasó un año en la escuela secundaria porque siempre se escapaba de clases para cantar.

Ha aprendido mayormente por su cuenta, pero también ha tomado lecciones. Practica aproximadamente dos horas al día cuatro veces a la semana.

Aún no ha logrado renunciar a su empleo como conductor, pero cree que su futuro como artista no está tan lejos, ya que estrenó su primer sencillo, “Feel the Love” el pasado viernes.



Con información de National Public Radio