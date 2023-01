VIDEO: Cliente mata a hombre que entró a asaltar taquería en Houston

HOUSTON, Texas.- Un cliente de la Taquería Ranchito disparó y mató a un hombre que entró al lugar a asaltar a los comensales, informó el Departamento de Policía de Houston.

El hecho ocurrió el jueves poco antes de las 23:30 horas en el restaurante ubicado cerca de Bellaire Boulevard, al Suroeste de Houston.

La policía detalló que un hombre enmascarado que portaba un arma entró al local y les exigió a los clientes sus billeteras y dinero, sin embargo, cuando se disponía a salir del restaurante, uno de los clientes le disparó.

Cliente es buscado por la policía

El asalto quedó registrado en una cámara de vigilancia del lugar, mientras que la policía publicó fotos del cliente que disparó al ladrón para ser localizado.

Investigadores señalaron que el cliente está siendo buscado para interrogarlo por su participación en el tiroteo y hasta el momento no enfrenta ningún cargo, no obstante, no ha podido ser identificado.

La policía dijo que, tras disparar al asaltante, el hombre tomó el dinero que robó el ladrón y se lo devolvió a los clientes. Tanto él como los demás comensales abandonaron el restaurante antes de que llegara la policía.

Hombre que disparó al asaltante es buscado por la policía. Foto: Especial

No se reportaron heridos

De acuerdo con las indagaciones, ninguna persona resultó herida por este hecho, pero se comprobó que el arma que utilizó el sospechoso no era real.

El sospechoso de robo entró en la tienda y llevaba máscaras y guantes. Tenía una pistola de plástico, posiblemente una pistola aerodinámica suave o posiblemente una pequeña pistola BB”.

