VIDEO: Aterrador momento en que un hombre intenta robarse a una bebé del carrito de compras de un supermercado

Un empleado de un supermercado fue arrestado luego de que un video de vigilancia lo captara robando descaradamente a una bebé de 8 meses del carrito de compras de la madre.

La terrible experiencia se desarrolló el domingo pasado en una tienda SuperSpar en Alberton, en las afueras de Johannesburgo, cuando la madre y su hija estaban frente a un refrigerador en el pasillo de la carnicería, informó Alberton Record.

Las imágenes de vigilancia, que desde entonces se han vuelto virales, muestran al empleado con delantal acercándose lentamente a la bebé mientras la madre, inconsciente, miraba dentro de la nevera.

Apenas unos segundos después de que la madre se inclinara para recoger un artículo, la cámara captó al empleado de 43 años sacando tranquilamente a la niña del carrito de compras y alejándose.

La madre horrorizada persiguió al empleado momentos después, cuando se dio cuenta de que su hija había desaparecido, según muestra el video.

Luego se podía ver al empleado demorándose y tratando de explicar sus acciones mientras la madre acunaba a su bebé.

En una publicación de Facebook, eliminada desde entonces, la madre dijo que el empleado se estaba riendo en los momentos posteriores a la terrible experiencia.

Estaba sonriendo y riendo, diciéndome que pasó junto al carrito y que los brazos de mi hija estaban levantados, así que la recogió”, escribió. “Sigo diciendo que esto no es gracioso. No tocas a un niño, no tomas a un niño. Esto no es una broma, y no lo encuentro divertido”.