VIDEO: Niño de 12 años es acosado y estrangulado en un autobús escolar de Virginia por una compañera

VIRGINIA.- Una madre compartió un video donde su hijo de 12 años aparece siendo atacado en un autobús escolar por una compañera de clase, quien lo dejó con marcas rojas y moretones luego de asfixiarlo en la impactante muestra de bullying.

Taylor Brock, cuyo hijo es un estudiante de séptimo grado en la escuela secundaria Walt Whitman en Alexandria, publicó en su blog el pasado lunes el angustioso video del incidente que ocurrió el 23 de enero. Además, el video fue publicado en redes sociales, viralizándose con denuncias hacia el maltrato.

El clip de un minuto muestra a la niña golpeando a su hijo, agarrándolo por la boca y el cuello, amenazándolo y luego aparentemente estrangulándolo mientras lo empuja hacia el asiento.

Solo se escucha al conductor advirtiendo a los estudiantes que no cambien de asiento.

Ella escribió en su blog que la atacante era la misma niña que le había robado un juguete meses atrás.

La madre mencionó que inmediatamente acudió a la escuela para mostrar el video e imágenes de las heridas de su hijo, esperando que la escuela actuara adecuadamente expulsando a la alumna. Así mismo, acudió a poner una denuncia ante la policía, dijo a WJLA, asegurando que su hijo “sufrió un trauma emocional y físico” durante el incidente, informa el NY Post.

“La escuela dijo que no podían decirme qué acción se tomaría contra la niña, pero que ellos se encargarían”, dijo, y agregó que obtuvo una orden de protección de un juez del condado de Fairfax que ordenó que la niña no se acercara a su hijo más de 15 metros de distancia durante al menos dos años.

Ella, molesta, dijo que supo por su hijo que la niña no fue expulsada, pero que la escuela le aseguró que su hijo y su agresora no tendrían las mismas clases, además de tener que caminar separados en los pasillos por órdenes del director, informó WUSA.

Sin embargo, Brock dijo que su hijo le dijo que la niña se sentó detrás de él durante el almuerzo y se cruzó con él en los pasillos.

La madre dijo que cuando preguntó a los funcionarios escolares por qué simplemente suspendieron a la niña, “respondieron: ‘Tenemos protocolos que debemos seguir y ejecutar el castigo de acuerdo con el código de conducta de la escuela'… Por lo que me han dicho, ella es conocida por intimidar, pero sobre todo intimida a mi hijo”, escribió Broke.

De acuerdo con la orientación del Departamento de Educación de Virginia, las escuelas no son legalmente responsables de hacer cumplir una orden judicial, pero la seguridad aún debe ser una prioridad y una escuela puede determinar los pasos si se viola una orden.

Un representante de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax le dijo a WUSA en un comunicado: “La administración de la escuela manejó la situación de acuerdo con el manual de disciplina estudiantil (Derechos y responsabilidades de los estudiantes de FCPS). No podemos compartir más información debido a las leyes federales de privacidad”.

Inconforme y decepcionada, Brock le dijo a WUSA que planea trasladar a su hijo a otra escuela y que ha buscado terapia para que el menor reciba tras el abuso.

¿Sabe cuántos padres han acudido a mí para decirme que sus hijos fueron intimidados, acosados, agredidos sexualmente, abusados y dañados en la escuela y cómo van repetidamente a la escuela pidiéndoles que hagan algo y la escuela no hace nada?”, escribió. “Estos padres me preguntan qué deben hacer para que las escuelas tomen medidas, y tengo que responder: 'No lo sé. La escuela tiene un video de un crimen y una orden de protección y todavía creían que la suspensión era suficiente para mantener a mi hijo a salvo'”, agregó.