Utiliza EU por primera vez genealogía genética en juicio

SEATTLE, Estados Unidos.- Un camionero se enfrentará a juicio esta semana, por su ADN y su árbol genealógico, en un asesinato doble más de 30 años después del crimen, en el primer caso donde se utiliza una técnica de investigación revolucionaria.

Partidarios y críticos de la "genealogía genética", la técnica utilizada para identificar al presunto "asesino del Golden State" haciendo coincidencias de ADN con sus parientes lejanos, han seguido el caso de William Talbott II, quien comparecerá ante el tribunal a partir de esta semana en Seattle.

Talbott está acusado de matar a dos jóvenes canadienses, Jay Cook, de 20 años, y a su novia Tanya Van Cuylenborg, de 18, en 1987. Cook murió asfixiado, con un paquete de cigarrillos metido en la garganta, y Van Cuylenborg murió de un disparo en la cabeza.

Después de décadas de búsqueda sin éxito, la policía de Seattle finalmente arrestó a Talbott en mayo de 2018, aunque no había levantado sospechas hasta entonces.

"Si no hubiera sido por la genealogía genética, no estaríamos aquí hoy", dijo el detective Jim Scharf del condado de Snohomish, quien dirigió la investigación.

La genealogía genética apareció en los titulares un mes antes del arresto de Talbott, luego de que se usó para encontrar al presunto "asesino de Golden State", a quien se culpa por 12 asesinatos y más de 50 violaciones que se remontan a mediados de los años setenta.

En ambos casos, así como al menos otros 70 casos que se han resuelto desde entonces, el ADN encontrado en las escenas del crimen se comparó con la base de datos en GEDmatch, un sitio web gratuito de genealogía.

El sitio web permite a los usuarios publicar los resultados de las pruebas de ADN y luego genera una lista de personas con genomas similares, lo que permite a los usuarios encontrar parientes lejanos.

Para los dos canadienses, el laboratorio privado de biotecnología Parabon Nanolabs analizó el esperma encontrado en la ropa de Tanya Van Cuylenborg y entró en el perfil genético resultante en el sistema GEDmatch.

Una foto de Joseph James DeAngelo, acusado de ser el "asesino de Golden State"

La búsqueda produjo dos de los primos del sospechoso. Uno de los expertos genealógicos de Parabon reconstruyó los árboles genealógicos de varias generaciones y aisló a un pariente común: William Talbott.

Los oficiales de policía pusieron a Talbott bajo vigilancia y pudieron recuperar una taza que tiró. Cuando probaron su ADN, coincidía con lo que habían encontrado en la ropa de Van Cuylenborg.

Desde su arresto, el hombre de 56 años ha sostenido que es inocente.

"Mi vida ha estado en espera durante más de un año por un delito que no cometí", dijo el viernes pasado en una audiencia preliminar ante el tribunal del condado de Snohomish.

En documentos judiciales, sus abogados defensores han cuestionado la confiabilidad del perfil genético producido con el ADN encontrado en la escena del crimen, pero no han solicitado a Parabon que testifique sobre el proceso de genealogía genética.

"Como lo entiendo, la defensa y la fiscalía acordaron permitir que el detective testifique acerca de cómo se generó el liderazgo porque el proceso de generación de liderazgo no es un problema para la defensa", dijo la vicepresidente de Parabon, Paula Armentrout, a la AFP.

La genealogía genética ha generado críticas de la comunidad legal sobre la ausencia de regulación para la técnica de investigación, lo que plantea un problema para proteger los datos personales.

"No solo hay pocas reglas sobre qué delitos investigar, sino también remedios poco claros en el caso de errores, el descubrimiento de información vergonzosa o intrusiva o el mal uso de la información", dijo Elizabeth Joh, profesora de la Facultad de Derecho de la UC Davis en California, en un artículo de opinión publicado el jueves en The New York Times.

"Cuando usted acepta la investigación genética, también está exponiendo a sus hermanos, padres, primos, parientes que nunca ha conocido e incluso a las generaciones futuras de su familia", agregó, sugiriendo que los oficiales de policía deben obtener una "orden judicial" para Tales investigaciones en el futuro.

Ante las crecientes críticas, GEDmatch cambió sus condiciones de uso: los usuarios ahora deben dar permiso antes de que la policía pueda usar sus datos personales.

"Lo cambiamos porque era lo correcto", dijo Curtis Rogers, fundador de GEDmatch.

Hasta el momento, solo 75 mil personas han otorgado el visto bueno a la policía, en comparación con los millones de perfiles que las autoridades policiales tenían antes, lo que, según un estudio, les permitió identificar a casi la mitad de la población de los Estados Unidos.

La nueva base de datos es demasiado estrecha para ser de utilidad para nuevas investigaciones.

Pero en teoría, nada impide que los oficiales utilicen sitios de genealogía sin revelar sus verdaderos motivos, señaló el profesor de derecho de la Universidad de California en Irvine, David Kaye. "Ya hay mucha investigación encubierta y los tribunales han aceptado una cierta cantidad de engaño", dijo.