Un oso negro asesina a una mujer frente a su hijo

CANADÁ.- Un terrible suceso tuvo que presenciar un pequeño de 9 años en Saskatchewan, Canadá, cuando un oso se introdujo a su casa y asesinó a su madre, la cual hablaba por teléfono.

La mujer identificada como Stephanie Blais de 44 años, se encontraba a solas con su hijo Curtis Blais la noche del jueves, cuando un oso negro entró al domicilio y la atacó por sorpresa mientras ella hablaba con su esposo y le explicaba lo que estaba sucediendo.

El esposo de la víctima, Hubert Esquirol comentó:

“Me quedé en la línea unos minutos antes de colgar e intentar llamar de nuevo […] los sonidos eran muy perturbadores”

Asimismo, detalló que su hijo Curtis Blais disparó al oso para que soltara a su madre, luego le practicó reanimación cardiopulmonar, sin embargo, ella ya no tenía signos vitales, debido a que sufrió graves heridas.

Debido al aumento de avistamientos de osos negros cercanos a lugares urbanos, autoridades de Protección Civil hicieron las siguientes recomendaciones a la población:

- No acercarse

-Guardar la calma

-No alimentarlos

- No arrojarles piedras ni objetos

- Evitar fotografiarlos

- No tomarse selfies

- No dejar basura a su alcance

- No molestarlos y alejarse de ellos