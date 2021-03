Un niño de 7 años acusado de violación en tercer grado

NUEVA YORK.-Un niño de 7 años de Brasher Falls ha sido acusado de violación.

La policía estatal no dio mucha información, pero dijo que el niño no identificado fue acusado de violación en tercer grado el 23 de marzo.

Los agentes dicen que el incidente se informó el Día de Acción de Gracias, detalla el medio NYTV.

El niño fue citado y puesto en libertad. El caso se manejará en el Tribunal de Familia.

La policía dice que la investigación continúa.

“Instintivamente, no debería suceder eso a un niño de 7 años, no creo que ni siquiera puedas darte cuenta de lo que estás haciendo a los 7 años. Así que creo que es absurdo acusar a un niño de 7 años de violación. Tendrían que demostrar que él realmente cometió físicamente este acto, lo que a mí me parece casi imposible ”, dijo Anthony Martone, de Queens Defenders, director de la unidad de defensa juvenil por delitos graves.

Indicó que parece que el niño está siendo acusado de delincuente juvenil. Un proyecto de ley pendiente en Albany cambiaría la edad mínima para ser acusado como delincuente juvenil de 7 a 12 años.