Un juez boliviano autoriza trasladar a la expresidenta Áñez de la cárcel a clínica

BOLIVIA.-Un juez determinó este viernes que la ex presidenta transitoria de Bolivia Jeanine Áñez pueda salir de la cárcel en La Paz hacia una clínica para ser valorada y atendida por problemas de hipertensión.

En la audiencia de acción de libertad realizada de manera virtual el juzgado del Tribunal décimo de Sentencia autorizó que la expresidenta Áñez pueda salir del penal y sea trasladada a una clínica en el sur de La Paz para recibir atención médica.

La defensa de la ex presidenta manifestó que Áñez tiene problemas de hipertensión que han puesto "en riesgo su vida" y que lo que se quiere hacer es "preservar la salud" de la ex mandataria.

Áñez tomó la palabra en la audiencia en la que señaló con una voz débil que ella está en el penal de Obrajes con oxígeno, con la presión alta y que se encuentra descompensada.

Por lo que el juez Gonzalo Montaño autorizó que Áñez pueda ser trasladada de forma inmediata a la Clínica del Sur para ser evaluada.

La hija de la ex mandataria, Carolina Ribera, sostuvo en la audiencia de acción de libertad que estaba "angustiada y desesperada" por la salud de su madre.

No me dejan verla, las autoridades del régimen penitenciario, no nos brindan informes de mi madre", sostuvo.