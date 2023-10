Un influencer paraguayo logra escapar de Israel en plena guerra, ¿cómo lo hizo?

El influencer paraguayo Favio Patiño ha recorrido alrededor de 100 países del mundo y lamentablemente se encontraba en Israel cuando inició la guerra contra Palestina.

El joven mostró algunas imágenes en sus redes sociales sobre como se estaba viviendo la guerra mientras buscaba refugió, por fortuna el creador de contenido a revelado esta mañana por redes sociales que logró salir del país sin ayuda de la embajada paraguaya en Israel.

“Queridos amigos, estoy en Jordania, fuera de peligro, tranquilo”, expresó Patiño en una de sus historias vía Instagram. Además aprovechó para agradecer a todas las personas que se preocuparon por él.

¿Cómo logró salir de Israel en medio de una guerra?

Según el relato de Favio, despertó esta mañana con la idea de salir del país, y como parte de “suerte y bendición”, explica que el hostal donde se estaba quedando tenía un tour a Jordania. Sin embargo, en un inicio le negaron que abordara el buss pero después logro subir al transporte que salía desde el lugar que se alojaba hasta el país en el que se encuentra ahora.

El Ministerio del Interior de Israel, de acuerdo con la foto que se ve en su historia, les cobró una tasa de 190 shekels (USD 50) para salir del país. “Es la primera vez que le pago a un país para salir y pagué con mucho gusto”, escribió.

La increíble historia de Favio Patiño en medio del conflicto en Oriente Medio. FOTO: Instagram

Además, se mostró inconforme con la asistencia brindada por la embajada de Paraguay en Israel. “Mi vida estaba en riesgo, y dependes de que tu Gobierno te ayude, te oriente. No solamente no me ayudaron, sino que me dieron información errónea”, criticó.

Lo anterior debido a que tuvo una conversación con la embajada de Paraguay vía whats app donde le explicaban que el aeropuerto y las fronteras estaban cerradas hasta nuevo aviso, a lo que el respondió:

“Ya estoy en Jordania, las fronteras SI están abiertas, yo logre salir hoy! DEJEN DE DIFUNDIR INFORMACIÓN ERRONEA POR FAVOR!! Las vidas de las personas están en juego!!

El influencer mostró evidencias de la respuesta que obtuvo por parte de la embajada de su país.FOTO: Instagram

“Una vez más, el Gobierno paraguayo como que me mostró que mi vida no importa, en Paraguay ni en cualquier parte del mundo. Es la segunda vez que tengo problemas”, expresó en su historia.