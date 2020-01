Última década fue la más caliente en la Tierra

WASHINGTON. — La década que concluyó fue por amplio margen la más caliente medida en la Tierra y cerró con el segundo año más caliente en la historia, dijeron el miércoles dos agencias estadounidenses. Y los científicos dicen que no hay fin a la vista al calor causado por la actividad humana.

“Si piensas que es algo que has oído antes, aún no has visto nada”, dijo Gavin Schmidt, director del Instituto Goddard de Ciencias Espaciales de la NASA, al cierre de una década plagada por voraces incendios, derretimiento de los hielos polares y fenómenos climáticos extremos que los científicos vinculan con la actividad humana.

Schmidt dijo que el clima actual es el más caluroso en lo que va del Holoceno _ los últimos 11.500 años _ lo que significa que pudiera ser el período más caliente desde el inicio de la civilización. Pero los estimados de las temperaturas antiguas, basados en tres anillos, núcleos de hielo y otros indicios, no son los suficientemente precisos como para decirlo con certeza.

La década del 2010 promedió temperaturas de 14,7 grados centígrados (58,4 grados Fahrenheit) por encima del promedio del siglo XX y más de un quinto de grado centígrado (un tercio de grado Fahrenheit) que en la década previa, que había sido la más caliente en la historia, de acuerdo con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La década tuvo ocho de los 10 años más calientes en la historia; los otros dos fueron el 2005 y 1998.

NASA y NOAA calcularon además que el 2019 fue el segundo año más caliente en 140 años de mediciones. Cinco otros equipos globales de monitoreo concordaron, basados en registros de temperaturas tomados en la superficie terrestre, al tiempo que mediciones basadas en satélites indican que fue entre el año más caliente y el tercero más caliente en la historia.

Varios científicos dijeron que los años próximos van a ser más calientes.

“Esto va a ser parte de lo que veremos todos los años hasta que estabilicemos las emisiones de gases de invernadero” generadas por el uso de carbón, petróleo y gas, dijo Schmidt.