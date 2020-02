Ucranianos lanzan piedras a evacuados de China por coronavirus

UCRANIA.- El esfuerzo de Ucrania para poner en cuarentena a más de 70 personas evacuadas de China por el nuevo brote de virus se sumió en el caos el jueves cuando los residentes locales que se oponían a la medida arrojaron piedras a los evacuados y se enfrentaron con la policía.

Las autoridades deploraron la violencia y el ministro de salud del país se comprometió a compartir la cuarentena de los evacuados durante dos semanas en un intento por tranquilizar a los manifestantes que temen ser infectados.

Los autobuses que transportaban a los evacuados finalmente pudieron llegar al lugar designado de cuarentena después de horas de enfrentamientos. Los evacuados enmascarados, exhaustos por el largo viaje, se asomaban por las ventanas del autobús mientras conducían lentamente bajo una fuerte escolta policial.

Las piedras rompieron una ventana en uno de los autobuses, pero los evacuados parecieron ilesos.

Desde la madrugada, varios cientos de residentes de la aldea de Novi Sanzhary en la región central de Poltava en Ucrania habían cortado el camino hacia un sanatorio destinado a albergar a los evacuados, por temor a que pudieran infectarse. Los manifestantes, algunos de los cuales parecían borrachos, bloquearon carreteras, quemaron neumáticos y se enfrentaron con la policía antidisturbios que se movió para despejar el acceso. Un manifestante trató de embestir las líneas policiales con su automóvil.

Nueve policías y un civil fueron hospitalizados, dijo la policía regional en un comunicado.

La policía ucraniana dijo que 24 manifestantes fueron detenidos. El ministro del Interior, Arsen Avakov, quien visitó personalmente el sitio para tratar de calmar a la multitud, dijo que estaba sorprendido por la agresión.

Lo que vimos fue vergonzoso", dijo en comentarios televisados. "Fue una de las mayores decepciones de mi vida".

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, intervino y dijo que las protestas mostraron "no el mejor lado de nuestro carácter". He tratado de tranquilizar a la gente de que los evacuados en cuarentena no representarían ningún peligro para los residentes locales.

En una declaración publicada en su página de Facebook, Zelenskiy dijo que las personas evacuadas de China están sanas y vivirán en un centro médico cerrado administrado por la Guardia Nacional en la aldea como medida de precaución.

En las próximas dos semanas probablemente será la instalación más protegida del país", dijo Zelenskiy.

La ministra de salud de Ucrania, Zoryana Skaletska, dijo que se uniría a los evacuados en cuarentena durante dos semanas para ayudar a calmar las preocupaciones de los aldeanos. Instó a los residentes a mostrar simpatía y apoyo a los evacuados y enfatizó que la instalación de cuarentena está en plena conformidad con los estándares internacionales.

"Me sorprendió el pánico, el rechazo, los sentimientos negativos y la agresión", dijo. "Fue un shock aún mayor para las personas que fueron evacuadas de China".

Pero los legisladores municipales de la aldea prometieron continuar oponiéndose a la evacuación, diciendo que el sistema de alcantarillado del sanatorio está vinculado al de la aldea y termina en una instalación de aguas residuales cercana.

"No podemos permitir poner en riesgo la salud y la vida de los residentes locales, y exigir que los altos funcionarios tomen medidas urgentes para evitar que la gente de China sea puesta aquí", dijeron en un comunicado.

En medio de los enfrentamientos entre los residentes locales y la policía, el primer ministro de Ucrania, Oleksiy Honcharuk, dijo que volará inmediatamente al sitio para supervisar personalmente las cosas.

En las primeras horas del jueves, un avión con 45 ucranianos y 27 ciudadanos extranjeros despegó de Wuhan, el epicentro del brote que ha infectado a más de 75,000 personas en todo el mundo y mató a más de 2,100.

Los evacuados incluyeron personas de Bielorrusia, Kazajstán, Argentina, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y otros países.

La Princesa Diamante ha sido atracada en el puerto de Yokohama cerca de Tokio desde el 4 de febrero, cuando 10 personas a bordo dieron positivo por el virus. Hasta el momento, se han confirmado 621 casos de la enfermedad, que se ha denominado COVID-19, entre las 3.711 personas originales de la Princesa Diamante a bordo.