Ucraniana cuenta cómo vive la 'Guerra'

Tijuana BC.- “Tengo miedo, mucho miedo”, son las palabras de Alona Kibets. Ella es una guía de turismo de nacionalidad ucraniana, reside en la capital del Ucrania, Kiev. Alona narró para EL IMPARCIAL cómo se vive la actual situación entre Ucrania y Rusia.

“Tenemos miedo, es una cosa que no podemos describir, el levantarnos y ver todo devastado, ver todo sin gente, no puedes ni trabajar”, comentó triste y continuó “Yo no se que decirles ahora porque todo lo que está pasando, a mí me parece que eso no es verdad. Quiero pensar que yo estoy durmiendo porque nunca imaginé que iban a comenzar a atacar a toda Ucrania”

Alona es una guía de turismo y contó que su trabajo se mantendrá en pausa y no podra tener ingresos por la condición actual. Ni siquiera puede salir, tienen temor, ella se encuentra en Kiev, en la capital de Ucrania, sus padres viven en un pueblo cercano a Rusia, por lo que es imposible ir al pueblo donde ellos están.

Emociones inexplicables

“Mucha gente me pregunta: `¿Qué sientes?` o `¿Qué tal estás?` pero son emociones que yo no puedo explicar con palabras y no tengo palabras. En la mañana cuando los periodistas comenzaron a escribirme, a llamar y preguntar, yo no podía hablar”, declara abrumada.

Alona comparte su día a día en redes sociales, como todo joven de hoy en día, pero su contenido ha dado un giro de 360 grados; Alona lleva consigo una especie de crónica donde cuenta cada detalle de este calvario.

“Yo tengo pagina en Instagram, es como mi diario personal, no es una página comercial es donde yo publico información sobre lo que está pasando. Para que vean desde la perspectiva de alguien local, mi instagram esta con mi nombre y apellido: Alona_Kibets”

En busca de refugio

El día jueves 24 de febrero se dio a la tarea de salir a las calles antes de que la luz se fuera y llegara la noche, en ese limitado tiempo pudo llegar a un albergue improvisado y verificar cómo es que funciona.

Hemos buscado el refugio más cercano a mi casa y hemos salido a buscarlo, a ver dónde está y ver si podemos ir, porque hay toque de queda y no es seguro que salgas, si salimos de casa tenemos que llevar mochila de emergencia y si hay espacio quedarnos en el refugio”

Explicó Alona.

“Yo quedé muy sorprendida al ver que el edificio enorme se encontraba vacío, salir y ver la ciudad sin nada, es impactante, todas las luces apagadas donde vivía la gente”, continuaba narrando.

Restricciones

Resaltó que las restricciones, han sido muy fuertes e hicieron grave impacto en sus vidas, por ejemplo se dió el aviso de un toque de queda, por lo que no pueden salir a las calles después de las 10 de la noche, también tienen que ir a los refugios, que aunque no son tan malos, no tienen la privacidad y comodidad de sus hogares. Su familia, amigos y conocidos se encuentran preocupados con la esperanza de que esto pronto finalice.

“Nuestro presidente nos ha informado, nos han brindado lo máximo para ayudar a la gente, para no provocar pánico, nos brindan la información de qué hacer, qué comprar, dónde ir en caso de comenzar ataques”, aclaró.

Alona vive únicamente con su pareja, y dice extrañar mucho a su familia, ya que no ha podido hablar con ellos bien, la señal de internet y telefónica es muy mala.

“Estoy con mi pareja ahora, mis padres viven lejos, esta mañana mis padres comenzaron a llamarme, pero ellos tenían muy mala conexión y no podíamos hablar bien. Comenzaron a alarmarse porque decian que estabamos en medio de la guerra, yo no puedo viajar con ellos porque están lejos”, dijo angustiada “Fueron cuatro horas terribles porque la gente estaba llorando y corrioendo, pensando en que hacer, era guerra, ataques, bombardeos”, refirio Alona.

Están preparados

La ucraniana insistió en que sí bien tienen pánico ya han estado preparados, pues han tenido guerra durante ocho años, y asegura que el ejército es bastante fuerte, por lo cual esperan que todo salga bien.

“Un mensaje importante que yo quiero decirles a ustedes es que lo que está pasando no es solo problema de Ucrania, es de todo el mundo porque Rusia ahora quiere mostrar, que la democracia y la independencia de un país no vale nada, yo quiero que ustedes no olviden este tema”, apuntó.

Concluyo describiendo que ha sido lo más impactante.

“Lo más terrible e impactante de todo esto es que el día pasa muy rapido, ahorita estamos en casa pero no se que vamos a hacer, porque mañana es ir a refugio, todo cambio en horas, de un día a otros, ayer tomábamos café, caminábamos, todo era bueno y hoy todo el día pasas cerca del televisor mirando noticias, es terrible”.