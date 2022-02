Ucrania: Hombres de 18 a 60 años tendrán prohibido salir del país

UCRANIA.-El Ministerio del Interior en Ucrania, prohibió salir del país a los hombres de entre 18 y 61 años de edad, debido a la Ley Marcial que entró en vigor la madrugada de este jueves.

Debido a la ley marcial, los hombres, ciudadanos de Ucrania de 18 a 60 años, no serán liberados fuera de nuestro estado. Por favor, no creen pánico y no intenten cruzar la frontera sin permiso", escribió en Facebook, Daniil Menshikov, el jefe de aduanas de Lviv.