UE impide envío de vacunas de AstraZeneca a Australia

BRUSELAS. — La Unión Europea impidió que 250.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus fueran enviadas a Australia, la primera vez que se utiliza un sistema de control de exportaciones creado por el bloque europeo a fin de asegurarse de que las farmacéuticas respeten sus contratos.

La medida. que afecta solamente a una pequeña cantidad de vacunas, pone en evidencia una creciente frustración en el bloque de 27 naciones sobre el lento desarrollo de su campaña de vacunación y el déficit en las entregas prometidas de dosis, especialmente de parte de la compañía británico-sueca AstraZeneca.

El jueves, el diario Financial Times publicó que la prohibición se ejerció a petición de Italia, y un funcionario de la UE —quien solicitó no ser identificado debido a la delicadeza del tema— confirmó que la Comisión ejecutiva del bloque no tuvo objeción.

Italia ha pasado momentos difíciles al lidiar con la escasez de vacunas en el bloque europeo luego que un nuevo gobierno encabezado por Mario Draghi asumió el poder el mes pasado.

Ante el déficit de dosis durante las primeras etapas de la campaña de vacunación que inició a finales de diciembre, la UE activó un sistema de control de exportaciones para las vacunas contra el COVID-19 a finales de enero, lo que obligó a las farmacéuticas a respetar sus obligaciones contractuales con el bloque antes de recibir aprobación para sus exportaciones comerciales.