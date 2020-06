UE condena el veredicto de Maria Ressa e insta a Pilipinas a proteger la libertad de prensa

BRUSELAS, Bélgica.- Este martes la Unión Europea (UE) manifestó categóricamente su preocupación por el fallo de culpabilidad de los periodistas Maria Ressa y Reynaldo Santos Jr, ante el cargo de difamación cibernética, que arroja "serias dudas" sobre el Estado de derecho en Filipinas.

Por lo que el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (EEAS, por sus siglas en inglés) le solicitó al país proteger la libertad de prensa, ya que es parte de su deber al formar parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El EEAS es el servicio diplomático de la comunidad del viejo continente que realiza su política de seguridad y exterior. Rainelda Estacio Montesa, Jueza de la Sección 46 del Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila, condenó a prisión a Ressa, fundadora y directora del medio Rappler y a Santos. La pena mínima es de 6 meses y 1 día hasta un máximo de 6 años.

En consecuencia, el Servicio declaró:

La condena por un tribunal de primera instancia regional de Manila el 15 de junio, que está abierta a apelación, plantea serias dudas sobre el respeto a la libertad de expresión, así como al estado de derecho en Filipinas. La libertad de opinión y expresión, en línea y fuera de línea, son partes esenciales de cualquier democracia en todo el mundo... Filipinas es parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que, en su Artículo 19, consagra el derecho a la libertad de expresión. Esperamos que Filipinas, como todos los países, cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos y proteja y promueva las libertades fundamentales ".

El veredicto de ciferdifamación está vinculado a una publicación sobre el empresario Wilfredo Keng. En 2012 Santos escribió y publicó un artículo que aseguraba, entre otras cosas, que el empresario prestó un automóvil al que fungía como presidente del tribunal Renato Corona. Precisó que Keng se encontraba vigilado por el Consejo de Seguridad Nacional por presunta participación en el trasiego de narcóticos y tráfico de personas.

En 2015 se enmendó un error tipográfico del documento. Por lo que en 2017 el empresario presentó dicha demanda contra los periodistas, de la cual han sido condenados.

El caso se ha considerado como un patrón de ataques contra los medios de comunicación en el trascurso del Gobierno de Rodrigo Duterte, como a ABS-CBN y el mismo Rappler.

Al posicionamiento de condena de la Unión Europea se suman los emitidos por los relatores especiales de las Naciones Unidas, figuras públicas como las los ex secretarias de estado de los Estados Unidos Madeleine Albright y Hillary Clinton. Así como otros medios periodísticos, reporteros a nivel nacional e internacional, organizaciones de derechos humanos y legisladores de oposición que han subrayado que tal falllo representa un "mensaje escalofriante" a los críticos del gobierno de Rodrigo Duterte.

Peter Greste, ex corresponsal australiano de Al-Jazeera, que estuvo en prisión durante un año en Egipto indicó "será una señal muy clara no solo para Filipinas sino para otros estados que están limitando la libertad de prensa en la región ... Que pueden tomar medidas enérgicas contra los periodistas con relativa impunidad, que no hay un gran precio que pagar".

Con información de Rappler