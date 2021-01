Tus tenis nike blancos se convertirán en tu grandes aliados

Hoy en día la moda va de la mano de la comodidad. Por lo que los tenis nike blancos dejaron de ser de uso exclusivo para el gimnasio y pasaron a ser el calzado que combina con todos los tipos de looks: casual, urbano, deportivo y, por qué no, formal.

Hay cientos de modelos, diseños y opciones de tenis nike blancos solo es cuestión de encontrar los que mejor se amolden al tipo de ejercicio o actividad que se realice y al estilo de vida.

Los tenis nike blancos más buscados

Si bien hay infinidad de modelos para poder elegir, podemos decir que los Nike Air Force 1 son uno de los tenis nike blancos más buscados tanto por hombre como mujeres.

Es un modelo clásico, con un estilo retro y con la dosis justa de modernidad. Brindan comodidad y amortiguación gracias a su mediasuela que está diseñada para recibir la fuerza de cada pisada. Además de que gracias a su diseño los pies se mantienen siempre frescos y secos.

Pero, ¿Por qué son uno de los más elegidos? Sus líneas simples y clásicas hacen que sean unos tenis que se pueden combinar muy fácilmente con todo tipo de ropa. Con pantalones de mezclilla para pasear todo el día, con pants si se quiere estar cómodo o con ropa de vestir para lograr un look más formal pero sin perder la comodidad. La verdad es que son perfectos para caminar todo el día. Y lo mejor es que dentro del mismo modelo hay varias versiones: con detalles de colores, con brillos y con estampas, ¡un par y cientos de opciones!

Algunos tips para tener en cuenta

Los sneakers blancos son muy fáciles de combinar, sobre todo si son lisos y de líneas simples. Ya sea que se quiera lograr un look casual, bohemio o business casual, estos son algunos tips para tener en cuento a la hora de armar los diferentes conjuntos:

Para comenzar, lo más importante, es que estén limpios y cuidados. Unos tenis sucios o percudidos pueden arruinar completamente el look. Otro punto que se debe de tener en cuenta es que si bien son más fáciles de combinar al ser de un solo color, si se desea se puede ir variando el color de las agujetas para ir combinandolas con la ropa.

Por otro lado, si bien todos los modelos funcionan bien con los diferentes estilos hay algunos que lucen mejor en ciertas combinaciones. Los tenis tipo bota van muy bien con vestidos o prendas cortas, al igual que los que son de corte bajo. Mientras que los sneakers de suela chunky contrastan muy bien con prendas delicadas. Por su parte, los ugly sneakers, los de plataforma ancha, van mejor con jeans y con looks urbanos. Y, ¿Qué pasa con los modelos deportivos? Si bien quedan muy bien, por lo general las personas no se animan a usarlos con ropa que no sea deportiva. El secreto es elegir un modelo de líneas que sean fáciles de combinar.

En fin, no hay reglas. Solamente es cuestión de animarse, probar y mezclar. Se pueden lograr increíbles combinaciones que quizás son difíciles de imaginar pero en la práctica quedan muy bien.



Son importantes para un buen andar

Unos buenos tenis no son solamente necesarios para lucir bien sino para estar cómodo durante todo el día y proteger tanto a los pies como a las articulaciones. Marcas como Nike desarrollan diferentes tecnologías para brindar todo lo necesario para potenciar los

movimientos. Por esta razón lo recomendable es elegir el modelo dependiendo del tipo de ejercicio que se practique.