Tunden en redes sociales a abuelita que cobra 10 dólares la hora por cuidar a su nieto

AUSTRALIA.- Una abuelita fue duramente criticada en redes sociales luego de darse a conocer que le cobra un sueldo a su hija para cuidar a su nieto de 1 año de edad.

Un residente de Australia compartió a través de Reddit que la adulta mayor cobra por cuidar a su nieto10 dólares por hora, bajo el argumento que tiene vida propia y no es niñera.

También hubo internautas que aplaudieron su decisión, debido a que cuidar a un menor de edad implica tiempo y esfuerzo que podría invertir en otra cosa.

La abuelita declaró que ama a su nieto y le encanta pasar tiempo con él, pero quiere recibir una cantidad de dinero por hora en los dos o tres días por semana que se dedique a ser niñera.

No soy una guardería, tengo mi propia vida, trabajo para mí y creo que ella debería entender que estaría renunciando a mi tiempo. No puedo simplemente trabajar y cuidar a su hijo al mismo tiempo, apuntó.

La hija de la abuela, gana 22 dólares por hora, es decir casi el 50% lo destina a su madre para que le cuide a su pequeño de 1 año de edad.

Entre los mensajes que le enviaron a la mujer destacan: “Sólo diga que no quiere cuidar niños”, “¿Quiere cobrarle a su hija más de la mitad de lo que gana por cuidar a su nieto? Si no quiere hacerlo diga que no y deje que busque a una niñera”.

Mientras que otros externaron: “Está calificada profesionalmente en cuidado de niños, tiene certificado de primeros auxilios vigente o un título en educación infantil? En mi área, estas son las calificaciones para los trabajadores de cuidado infantil remunerados que ganan tanto dinero y que también cuidan a más de un niño a la vez”.