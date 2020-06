Trump, visas y green card: Conoce las nuevas restricciones en EU

WASHINGTON, Estados Unidos.- El gobierno de Trump dijo el lunes que estaba extendiendo la prohibición de las tarjetas verdes emitidas fuera de los Estados Unidos hasta fin de año y agregando muchas visas de trabajo temporales a la congelación, incluidas las utilizadas en gran medida por las empresas de tecnología y las corporaciones multinacionales.

La administración lanzó el esfuerzo como una forma de liberar empleos en una economía que se tambalea por el coronavirus. Un alto funcionario que habló con los periodistas bajo condición de anonimato estimó que las restricciones liberarán hasta 525 mil empleos para los estadounidenses.

La prohibición, aunque temporal, equivaldría a una importante reestructuración de la inmigración legal si se hiciera permanente, un objetivo que había eludido a la administración antes de la pandemia. También se buscan cambios a largo plazo dirigidos a solicitantes de asilo y trabajadores de alta tecnología.

Los grupos empresariales presionaron mucho para limitar los cambios, pero obtuvieron poco de lo que querían, lo que marcó una victoria para los intransigentes de inmigración mientras Trump busca solidificar aún más su apoyo antes de las elecciones de noviembre.}

La prohibición de nuevas visas se aplica a las visas H-1B, que son ampliamente utilizadas por los principales trabajadores de empresas de tecnología estadounidenses e indias y sus familias, las visas H-2B para trabajadores temporales no agrícolas, las visas J-1 para intercambios culturales y las visas L-1 para gerentes y otros empleados clave de corporaciones multinacionales.

Habrá exenciones para los trabajadores de procesamiento de alimentos, que representan alrededor del 15% de las visas H-2B, dijo el funcionario. Los trabajadores de la salud que asisten en la lucha contra el coronavirus continuarán sin la congelación de la tarjeta verde, aunque su exención será más limitada.

Trump impuso una prohibición de 60 días a las tarjetas verdes emitidas en el extranjero en abril, que expirará el lunes. Ese anuncio, que se dirigió principalmente a miembros de la familia, atrajo una recepción sorprendentemente fría de los intransigentes de inmigración, quienes dijeron que el presidente no fue lo suficientemente lejos.

Los nuevos pasos para incluir visas de no inmigrantes fueron un largo camino para apaciguar a los intransigentes.

"Este es un movimiento audaz por parte de la administración Trump para proteger los empleos estadounidenses", dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por las restricciones. "No todos los elementos de nuestra lista de verificación de acciones necesarias se incluyen en el anuncio de hoy, pero los cabilderos corporativos que luchaban desesperadamente por las excepciones para proteger el acceso de sus clientes a mano de obra extranjera barata han sido rechazados en gran medida".

BSA, un grupo que representa a las principales compañías de software, instó a la administración a reconsiderar sus cambios, en particular al programa H-1B, diciendo que obstaculizarán la recuperación económica al dificultar el llenado de posiciones críticas.

"Cumplir estos roles que son más abundantes que la cantidad de empleados estadounidenses calificados para desempeñarlos significa que estos trabajos se pueden mantener en los Estados Unidos", dijo el grupo. "Esto permite que las empresas con sede en los EE. UU. Sigan siendo competitivas a nivel mundial, lo que a su vez impulsa la economía de los EE. UU., Creando empleos para millones de estadounidenses".

Un grupo a favor de la inmigración con un fuerte respaldo de Silicon Valley, FWD.us, dijo que las medidas "no solo obstaculizarán los esfuerzos para salvar vidas, sino que evitarán la creación de empleos y dañarán nuestra economía a medida que nuestro país lucha por recuperarse".

Las congelaciones de visas emitidas en el extranjero están diseñadas para entrar en vigencia de inmediato. Otros cambios, incluidas las restricciones a los permisos de trabajo para los solicitantes de asilo, pasarán por un proceso formal de elaboración de normas que llevará meses.

La administración propone una nueva forma de otorgar visas H-1B, dijo el funcionario, otorgándolas por el salario más alto en lugar de por lotería.

Las visas H-1B tienen un límite de 85,000 al año para personas con "conocimiento altamente especializado" y un mínimo de una licenciatura, a menudo en ciencia, tecnología, ingeniería, enseñanza y contabilidad. Los críticos dicen que las compañías de alta tecnología han usado las visas como una herramienta para subcontratar trabajos a extranjeros, reemplazando a los estadounidenses.

Cognizant Technology Solutions Corp. fue el mayor empleador H-1B en el año fiscal 2018, seguido de Tata Consultancy Services Ltd., Infosys Ltd., Deloitte Consulting LLP y Microsoft Corp. Otros empleadores importantes incluyen Amazon.com Inc., Apple Inc. , Google y Facebook Inc.