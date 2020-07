Trump preguntó si podía vender Puerto Rico tras huracán de 2017: Elaine Duke, exsecretaria de seguridad interior

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preguntó si podría vender Puerto Rico después del huracán María que afectó al Estado Libre Asociado en 2017, declaró Elaine Duke, ex exsecretaria de Seguridad Interior, al "The New York Times".

En dicha entrevista con el periódico, la antigua funcionario indicó que en un momento complejo de la contingencia climática, el mandatario planteó si la administración federal podría presindir de la soberanía de la isla, o en su defecto "venderla".

Asimismo, agregó que los planteamientos de Trump "eran más como las de un empresario... ¿Podemos subcontratar la electricidad? ¿Podemos vender la isla? Ya sabes, ¿dejar de poseer ese activo?".

No obstante, Duke aclaró que tales cuestionamientos no fueron tomados nunca con seriedad, pero manifiestan la mentalidad del político neoyorkino, y se suman a las agresiones del presidente contra políticos de Puerto Rico.

En 2018, Trump le dijo a un alto funcionario de su gabinete si era plausible intercambiar Puerto Rico por Groenlandia.





Con información de Europa Press