Trump podría ser removido si demócratas meten duda a republicanos: Experto

TIJUANA.- El juicio político en contra del presidente de Estados Unidos Donald Trump requiere de pruebas contundentes por parte de la bancada demócrata para poder destituir al mandatario estadounidense, de esta manera podría poner en duda el voto de los republicanos en el Senado del vecino país, así lo consideró el Dr. Saúl Sandoval Perea, Experto de CETYS Universidad.

Por tercera ocasión, en los 243 años de historia de Estados Unidos, un presidente norteamericano se enfrenta a un proceso de destitución (Impeachment), ninguno ha sido removido del cargo y de acuerdo con el Docente de la Escuela de Administración y Negocios de la institución, en este momento no hay posibilidad de que la mayoría Republicana en el Senado vote en contra de Trump.

“Sabemos que la mayoría en la Cámara de Senadores de EU son republicanos, a priori podemos decir que no va a pasar, el presidente no será removido porque, hasta este momento, tiene el apoyo total de sus compañeros republicanos ¿Qué es lo que haría que un senador republicano cambie de opinión? Lo que cambiaría, pensando también en sus electores, es que la evidencia presentada sea contundente y haga imposible que el senador republicano no vote en favor de removerlo. Esa será la sustancia del juicio que se va a realizar”, consideró.