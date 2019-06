Trump habla con príncipe heredero saudí sobre tensión con Irán

WASHINGTON.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este viernes por teléfono con el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, sobre el aumento de la tensión con Irán, informó la Casa Blanca.



Ambos dirigentes conversaron sobre "la amenaza que plantea el comportamiento de escalada del régimen iraní", se precisó en un breve comunicado.



Asimismo, abordaron "el papel crítico de Arabia Saudí para garantizar la estabilidad en Oriente Medio y en el mercado global del petróleo".

Trump confirmó hoy viernes haber ordenado el jueves un ataque contra Irán en represalia por el derribo de un dron estadounidense por parte de Teherán, aunque reconoció que suspendió la orden poco después para evitar víctimas.



Nos dispusimos a tomar represalias anoche en tres lugares diferentes (de Irán y) cuando pregunté cuántos morirán: 150 personas, señor, fue la respuesta de un general. Diez minutos antes del ataque lo detuve", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.





Consideró que esa respuesta no hubiera sido "proporcionada al derribo de un avión no tripulado".



"No tengo prisa, nuestras Fuerzas Armadas están restauradas, nuevas y listas para la acción, son de lejos las mejores del mundo. ¡Irán no puede tener NUNCA Armas Nucleares, no contra EU y no contra el MUNDO!", agregó Trump en su mensaje, lo que deja abierta la puerta a una acción en respuesta por el derribo del dron.



A primeras horas del jueves, Irán abatió un avión no tripulado de EU cuando, según Teherán, entró en su espacio aéreo para tareas de vigilancia, pero el Pentágono ha defendido el aparato se encontraba en misión de reconocimiento sobre aguas internacionales.

El derribo del dron eleva más si cabe las tensiones entre EU e Irán, una relación que se ha deteriorado desde que Trump decidiera retirar a su país del acuerdo nuclear con Irán y las potencias europeas.Esta decisión ha venido acompañada de la reanudación de las sanciones contra la República Islámica levantadas bajo el pacto y que fueron reforzadas en mayo pasado con el fin de las exenciones a otros países para la compra de crudo iraní.