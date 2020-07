Trump firma órdenes ejecutivas para reducir los precios de medicamentos recetados

WASHINGTON D.C.- Este viernes, Donald Trump, presidente de Estados Unidos firmó cuatro órdenes ejecutivas con el objetivo de disminuir el costo de los fármacos a nivel nacional, lo cual se ha percibido como parte de su campaña de reelección y recobrar puntos ante los duros cuestionamientos por su gestión ante la pandemia de Covid-19, indicó Reuters.

Previamente, el titular del Ejecutivo estadounidense ha dicho que llevaría a cabo el contenido de los decretos, no obstante, es la primera vez que los hace oficiales.

Las órdenes presidenciales consisten en:

Permitir la importación legal de medicinas con prescripción médica, a precios más competitivos, desde naciones como Canadá.

Requerir que los descuentos de las empresas farmacéuticas sean trasferidos directamente a los pacientes, ya que actualmente están en poder de intermediarios.

Disminuir el precio de insulina.

Medicare adquiera medicamentos al mismo costo que otros países, sin embargo, su puesta en práctica podría no concretarse si las empresas farmacéuticas tienen éxito en el cabildeo.

Trump agregó que los CEO's de las principales compañías de la industria pidieron una reunión con él para conversar sobre la reducción de los costos en los fármacos.

Sin embargo, las órdenes ejecutivas no fueron nada bien recibidas por el ramo, como lo apunta Pharmaceutical Research and Manufacturers of America en un comunicado:

Una distracción imprudente que impide nuestra capacidad de responder a la pandemia actual, y a las que podríamos enfrentar en el futuro".

Asimismo, los analistas de Wall Street manifestaron escepticismo sobre le efectividad de las acciones de Trump sobre los desarrolladores de drogas, por la dificultad en su ejecución.

Seema Verma, jefa de Medicare declaró "Veremos qué indican esas discusiones, pero la agencia está preparada para avanzar".

Por su parte, Brian Abrahams, analista de biotecnología de RBC Capital Markets escribió "Creemos que probablemente estén más orientados a derivar puntos de discusión de la campaña en lugar de producir efectos materiales tangibles", dijo



Trump ha pedido en repetidas ocasiones reducir el costo de los medicamentos recetados, pero el Congreso aún no ha aprobado una reforma importante de los precios de los medicamentos.

Con información de Reuters