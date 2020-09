Trump dice que si no fuera por él habría millones de muertos de COVID-19

NUEVA YORK.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este martes que si no hubiese sido por él en lugar de 200 mil fallecidos por la pandemia de Covid-19, cifra superada hoy en Estados Unidos, habría más de 2 millones de muertos y culpó a China por "dejar escapar la plaga".

Preguntado sobre la cifra de 200 mil muertos por la pandemia en el país, superada hoy, el presidente dijo que "es una pena. Creo que hicimos lo apropiado y lo hicimos bien. Tendríamos dos millones y medio de muertes o algo en ese entorno. Tendríamos un número que sería sustancialmente mayor. (...) Podríamos tener dos, dos y medio o tres millones (de muertos)".

Estados Unidos superó este martes la cota de los 200 mil fallecidos por Covid-19 y totalizó 6 milones 890 mil14 casos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

China tendría que haberlo parado (el virus) en su frontera. No deberían haberlo dejado extenderse por todo el mundo y eso es terrible, aseguró Trump, quien presumió por haber ordenado rápido cerrar las fronteras a la entrada de ciudadanos chinos, algo que no obstante no sirvió para detener la expansión del virus en el país.