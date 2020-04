Trump despide a inspector destinado a ayudar a empresas por COVID-19

WASHINGTON (AP) - El presidente Donald Trump eliminó al inspector general que fue designado para presidir una junta de supervisión especial del paquete económico de 2,2 billones de dólares destinado a ayudar a empresas e individuos afectados por el coronavirus , informaron este martes funcionarios.



Glenn Fine, el inspector general interino del Departamento de Defensa y un veterano perro guardián, había sido seleccionado por sus colegas el mes pasado para el puesto. Ahora no está claro quién supervisará la ley de rescate .



La medida amenaza con anular la supervisión rigurosa que los demócratas en el Congreso exigieron por las enormes sumas de dinero que se inyectan en la economía estadounidense debido al virus.



También es parte de un conflicto más amplio entre Trump, un presidente contrario a las críticas externas, y la comunidad de vigilancia encargada de identificar la mala gestión y los problemas dentro de las agencias gubernamentales.



La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, criticó la eliminación de Fine de Trump y dijo que se está moviendo para "socavar la supervisión". Y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, condenó rápidamente la acción de Trump.



El presidente Trump está abusando de la pandemia de coronavirus para eliminar a los servidores públicos honestos e independientes porque están dispuestos a decirle la verdad al poder y porque claramente teme una fuerte supervisión", argumentó Schumer en un comunicado.



El representante Adam Schiff, demócrata de California, que dirigió la acusación de Trump y el posterior enjuiciamiento del Senado, dijo a The Associated Press que las acciones de Trump estaban "diseñadas para neutralizar cualquier tipo de supervisión de sus acciones y la de la administración durante un momento de crisis nacional, cuando se asignan billones de dólares para ayudar al pueblo estadounidense".



El retiro de Fine ocurre después de Michael Atkinson, el inspector general de la comunidad de inteligencia que envió al Congreso una denuncia que finalmente condujo a la destitución del presidente en la Cámara.



El lunes, el presidente también condenó públicamente al vigilante interino de Salud y Servicios Humanos en una encuesta de hospitales sobre la respuesta al coronavirus .



Trump se erizó ante la supervisión de la ley de coronavirus, lo que sugiere en un comunicado el mes pasado que algunos de los mandatos del Congreso eran inconstitucionales.



"Yo seré el supervisor", declaró Trump mientras los legisladores estaban finalizando el plan de rescate.



También ha recibido críticas por nombrar a un abogado de la Casa Blanca para un nuevo puesto del Departamento del Tesoro que supervisa $ 500 mil millones en ayuda de coronavirus a la industria .



Michael Horowitz, el inspector general del Departamento de Justicia y presidente de un consejo de perros guardianes, se movió rápidamente el mes pasado para nombrar a Fine al jefe de la nueva junta de supervisión de coronavirus.



Pero Fine ya no podrá desempeñar el papel porque Trump nominó a un inspector general de reemplazo en el Pentágono y nombró a uno en funciones para que ocupara el lugar de Fine, según un correo electrónico de un asistente del inspector general del Departamento de Defensa que fue obtenido por The Associated Press.



La degradación descalifica a Fine de servir en la junta de supervisión, que fue creada por el Congreso para ser el nexo de supervisión para la financiación del coronavirus. En cambio, volverá al puesto de inspector general adjunto principal.



Los demócratas inmediatamente criticaron la medida. La presidenta de la Cámara de Supervisión y Reforma, Carolyn Maloney, DN.Y., dijo que las acciones de Trump son un "insulto directo" a los contribuyentes estadounidenses.



"El presidente Trump ha estado involucrado en un asalto contra los Inspectores Generales independientes desde el viernes pasado para socavar la supervisión de su respuesta caótica y deficiente a la crisis del coronavirus", dijo Maloney.



El senador republicano Charles Grassley, un antiguo defensor de los denunciantes, tuiteó a Trump para no ver a los inspectores generales como críticos, aunque no mencionó a Fine por su nombre. Dijo que los funcionarios responsabilizan a la burocracia federal.