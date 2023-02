Trump asegura que guerra Ucrania-Rusia no hubiera sucedido bajo su mandato

Miami.-Este miércoles el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump durante el periodo de 2017-2021, publicó una serie de videos cortos en los que reclama una disminución militar tras la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia y aseguró que esto nunca hubiera sucedido bajo su Presidencia.

“Si yo fuera presidente (de Estados Unidos), la guerra Rusia-Ucrania nunca habría sucedido (…) Ni en un millón de años. Pero incluso ahora, si fuera presidente, podría negociar el fin de esta guerra horrible que se intensifica rápidamente en 24 horas”, dijo Trump en un video.

���� | TRUMP: Si yo fuera Presidente, la guerra de Rusia y Ucrania nunca habría ocurrido. pic.twitter.com/aKtnfpi1qP — Yannis Estrada (@YannisEst) February 1, 2023

¿Culpo a Biden?

Algo que también estuvo pidiendo el expresidente republicano es que redujeron inmediatamente las tensiones y el establecimiento de la paz en Ucrania y al mismo tiempo que cargó contra el presidente Joe Biden, por lo que ha estado haciendo y señaló que: “lo que dijo hace diez meses que causaría la Tercera Guerra Mundial: enviar tanques estadounidenses a Ucrania”.

“La debilidad y la incompetencia de Biden nos han llevado al borde de la guerra nuclear”, agregó.

Las sanciones a Rusia no surten efecto

Las declaraciones de Trump se producen en momentos en que las sanciones a Rusia no están surtiendo efecto y su comercio exterior está casi a niveles previos a la guerra en Ucrania, por el apoyo de sus países vecinos, según publicó este martes el diario The New York Times (NYT).

Por otro lado, el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov, participará en la reunión de ministros de Exteriores del G20 en Nueva Delhi (India) en marzo, poco después de que la campaña militar rusa en Ucrania cumpla un año.

¿Cuándo vuelva a ser presidente?

De los videos que compartió, Trump sostiene que “cuando sea presidente”, es que Estados Unidos volverá a ser un país “fuerte”, porque ya no nos respetan. “Nos respetaban mucho hace dos años y medio”, esto en referencia a cuando él todavía era el inquilino del Despacho Oval.

“Debemos poner fin a esta guerra ridícula y exigir la paz en Ucrania, ahora, antes de que empeore”, insistió.

El expresidente, que reside habitualmente en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, ya inició su campaña electoral con vistas a obtener la nominación republicana y optar a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

