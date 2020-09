Trump, Xi y Putin, triángulo, protagonistas en la Asamblea de la ONU

NACIONES UNIDAS.- Un Donald Trump a la busca de la reelección; los presidentes de China, Xi Jinping, y de Rusia, Vladímir Putin, de regreso tras varios años de ausencia, y el iraní, Hasan Rohaní, se perfilan como los grandes protagonistas de una Asamblea General de la ONU que, en formato virtual, contará con un número récord de líderes.



DONALD TRUMP



El presidente estadounidense llega a la gran cita anual de Naciones Unidas en un momento especialmente turbulento: a mes y medio de las elecciones, con una gestión de la pandemia muy criticada, en medio de un duro choque con China y en plena arremetida diplomática contra Irán.



Desde que fue elegido, Trump ha logrado acaparar el protagonismo en la ONU cada septiembre con sus discursos beligerantes y poco diplomáticos y, en la que podría ser su última aparición en Naciones Unidas, se espera que haga lo mismo.

Tras alimentar durante un tiempo la posibilidad de viajar a Nueva York y ser el único líder que interviniera en persona, el presidente estadounidense ha decidido finalmente no hacerlo y, como el resto, remitirá su discurso en un vídeo pregrabado.Tras varios años ausente, Xi tenía previsto volar este año a la Gran Manzana para conmemorar el 75 aniversario de la ONU, pero finalmente tendrá que conformarse con intervenir por vídeo.Lo hará en plena “guerra fría” con Estados Unidos, un choque entre superpotencias que no ha hecho más que endurecerse durante la pandemia y que es una de las grandes preocupaciones de Naciones Unidas.Esa confrontación ha llegado también a la organización, donde, según fuentes diplomáticas, China está ganando influencia con una fuerte campaña para aprovechar la animadversión de la Administración estadounidense de Donald Trump hacia los organismos internacionales.El presidente ruso, que también había evitado en los últimos años la Asamblea General, regresa a la ONU consolidado como un actor clave en la escena geopolítica internacional.Victorioso en su apuesta en la guerra siria, involucrado también en Libia y con un importante despliegue de influencia en África, Putin tiene ahora un papel fundamental en la crisis que se vive en Bielourrusia.Según fuentes rusas, sin embargo, el jefe del Kremlin centrará su intervención principalmente en la pandemia del coronavirus y en sus consecuencias.Irán será una de las cuestiones clave en la Asamblea General de la ONU, en medio del intento de Estados Unidos por reimponer las sanciones internacionales contra el país persa y, en especial, de evitar el levantamiento del embargo de armas previsto para este mes de octubre según los términos del acuerdo nuclear de 2015.El presidente iraní se ha visto por ahora apoyado en este asunto por el resto de potencias internacionales, que consideran que EE.UU., tras abandonar de la mano de Trump el pacto nuclear, no tiene derecho a utilizar los mecanismos para restablecer las sanciones.Sin embargo, algunas de esas potencias, sobre todo las europeas, son al mismo tiempo muy críticas con la política exterior iraní y sus incursiones a través de terceros en otros países de Oriente Medio.El líder turco tiene un papel clave tanto en Siria como en Libia, dos de los principales conflictos de la actualidad, pero además vive un momento de máxima tensión con Grecia -y por extensión con la Unión Europea- sobre el control del Mediterráneo oriental.El presidente de Venezuela intervendrá en Naciones Unidas solo unos días después de que una misión internacional impulsada por la organización le acusase directamente de ser responsable de violaciones de los derechos humanos tan graves que, en ciertos casos, constituyen crímenes contra la humanidad.La ONU cumple 75 años en un momento complicado, con una crisis del multilateralismo y muy cuestionada ante la pandemia del coronavirus, por lo que el secretario general deberá hilar fino en sus intervenciones para tratar de recabar apoyo para el proyecto, sobre todo dadas las dificultades presupuestarias que atraviesa la organización.