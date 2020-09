Tres menores matan a policía en intento de robo

CLEVELAND, Ohio.-Tres adolescentes fueron acusados el martes de disparar fatalmente a un detective de la policía de Cleveland y a otro hombre durante lo que las autoridades dijeron que fue un intento de robo.

David McDaniel Jr., de 18 años, de Cleveland, fue acusado de dos cargos de asesinato agravado en el Tribunal Municipal de Cleveland, según muestran los registros. Un hombre de 17 años y un joven de 15 años, que no fueron identificados debido a sus edades, enfrentan cargos de homicidio agravado, robo agravado y agresión criminal en el Tribunal de Menores del condado de Cuyahoga.

Los registros judiciales no indican si McDaniel tiene un abogado que hable por él.

McDaniel y los dos menores están acusados de matar al detective de la policía de Cleveland James Skernivitz, de 53 años, y a Scott Dingess, de 50, mientras estaban sentados en el coche de policía sin identificación de Skernivitz el jueves por la noche.

Una declaración policial de los hechos presentados con los cargos contra McDaniel dice que él y dos menores se acercaron al automóvil de Skernivitz, que estaba estacionado detrás de una tienda, y dispararon a Skernivitz y Dingess durante un intento de robo. McDaniel fue arrestado el domingo.

Un oficial de la policía de Cleveland que conocía algunos detalles del tiroteo, pero que no estaba autorizado a hablar en público, dijo a The Associated Press que Skernivitz, un miembro de la fuerza de 25 años, estaba trabajando encubierto esa noche durante una operación de drogas y que Dingess estaba un informante de la policía.

Skernivitz, junto con otros agentes de la ley, prestaron juramento el miércoles pasado como miembros del Grupo de Trabajo contra Delitos Violentos del FBI en apoyo de la Operación Leyenda, un esfuerzo del Departamento de Justicia para combatir los delitos violentos en Cleveland y otras ciudades.

También fue asignado a la unidad de bandas de la policía de Cleveland. Las autoridades no han dicho si Skernivitz estaba trabajando con el grupo de trabajo federal o la unidad de pandillas cuando fue asesinado.

El funeral de Skernivitz está programado para el viernes.