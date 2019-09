Tras ataque, Arabia Saudita se une a coalición marítima liderada por EU

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos.- Arabia Saudita dijo el miércoles que se unió a una coalición liderada por Estados Unidos para asegurar las vías fluviales del Medio Oriente en medio de amenazas de Irán después de un ataque contra su crucial industria petrolera.

La decisión del reino de ingresar al Constructo de Seguridad Marítima Internacional se produjo antes de una visita planificada del Secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo. Los funcionarios sauditas planearon por separado compartir información sobre las armas utilizadas para atacar un campo petrolero saudí y la planta de procesamiento de petróleo crudo más grande del mundo el sábado.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán de Yemen han reclamado el ataque, pero Estados Unidos y Arabia Saudita dicen que sospechan que Irán llevó a cabo el asalto. Irán lo niega, aunque se produce en medio de un verano de tensiones elevadas entre Teherán y Washington por su acuerdo nuclear desmoronado con las potencias mundiales.

La agencia estatal de prensa saudita emitió un comunicado el miércoles por la mañana citando a un funcionario no identificado que dijo que el reino se había unido al Constructo de Seguridad Marítima Internacional.

Australia, Bahrein y el Reino Unido ya se han unido a la misión.

“La adhesión del reino a esta alianza internacional viene en apoyo de los esfuerzos regionales e internacionales para disuadir y contrarrestar las amenazas a la navegación marítima y el comercio mundial con el fin de garantizar la seguridad energética global y el flujo continuo de suministros de energía a la economía global y contribuir a mantener el paz y seguridad internacional ”, dijo la agencia de noticias.

Los oficiales militares de EE. UU. No respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

La coalición apunta a asegurar la región más amplia del Golfo Pérsico. Incluye la vigilancia del Estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico a través del cual viaja una quinta parte del petróleo del mundo, y el Bab el-Mandeb, otro estrecho estrecho que conecta el Mar Rojo y el Golfo de Adén frente a Yemen y Oriente. África. Pequeños patrulleros y otras embarcaciones estarán disponibles para una respuesta rápida. El plan también permite que las naciones escolten sus propios barcos a través de la región.

La Marina de los EE. UU. Ya ha enviado destructores de misiles guiados de clase Arleigh Burke a posiciones de punto de estrangulamiento, como cualquier extremo del Estrecho de Ormuz. Allí, observan el tráfico de barcos y monitorean cualquier cosa inusual, ya que aviones no tripulados y otras aeronaves vuelan rutas de vigilancia por encima.

Estados Unidos culpa a Irán por las aparentes explosiones de la mina lapa en cuatro buques en mayo y otros dos en junio que navegaban en el Golfo de Omán, cerca del Estrecho de Ormuz, algo que Irán niega estar detrás. Irán también confiscó un petrolero de bandera británica y otro con sede en los Emiratos Árabes Unidos.

No está claro qué papel jugará el reino en la coalición. Bahrein ya sirve en la sede de la quinta flota de la Marina de los EE. UU.

El anuncio del miércoles se produce después de que el ministro de energía de Arabia Saudita dijo el martes por la noche que más de la mitad de la producción diaria de petróleo crudo del país que fue eliminada por un ataque se había recuperado y que la capacidad de producción en sus plantas seleccionadas se restablecería por completo a finales de mes .

"¿Dónde encontrarías una compañía en todo el mundo que sufriera un ataque tan devastador y saliera como un fénix?", Dijo el príncipe Abdulaziz bin Salman sobre Saudi Aramco, de propiedad estatal, que fue el objetivo de los ataques. Su pregunta a los periodistas, muchos de ellos saudíes, provocó aplausos.