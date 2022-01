Tragedia en Nueva York: Revelan qué causó el incendio que dejó 19 muertos

NUEVA YORK.-El incendio más mortífero de la ciudad de Nueva York en más de tres décadas, que mató a 19 personas, incluidos nueve niños, el domingo en un edificio de apartamentos del Bronx, fue causado por un calentador de espacio defectuoso, dijeron las autoridades.

El comisionado de Bomberos, Daniel Nigro, dijo que el incendio “comenzó en un calentador eléctrico que funcionaba mal” en una unidad de apartamentos que abarca el segundo y tercer piso del edificio de 19 pisos. La puerta del apartamento se dejó abierta, lo que permitió que el humo se extendiera rápidamente por todo el edificio, dijo Nigro.

Algunos residentes, atrapados en sus apartamentos, rompieron ventanas para tomar aire y colocaron toallas mojadas debajo de sus puertas. Un hombre rescatado por los bomberos dijo que se había vuelto insensible a las alarmas de incendio debido a las frecuentes falsas alarmas.

Algunos residentes "no pudieron escapar debido al volumen de humo", dijo Nigro.

Stefan Ringel, asesor principal del alcalde Eric Adams, dijo que los niños muertos tenían 16 años o menos.

Muchos de los residentes del edificio eran originarios de la nación africana de Gambia, dijo Adams, y había una gran comunidad musulmana.

Trece personas permanecieron hospitalizadas en estado crítico, dijo Ringel. En total, más de cinco docenas de personas resultaron heridas. La mayoría de las víctimas presentaban una inhalación severa de humo, dijo el comisionado de bomberos Daniel Nigro.

Adams calificó el número de víctimas como "horrible". Los bomberos "encontraron víctimas en todos los pisos y las sacaron en paro cardíaco y respiratorio", dijo Nigro, calificándolo de "sin precedentes".

Aproximadamente 200 bomberos respondieron al edificio en East 181st Street alrededor de las 11 a.m. del domingo.

Los fotógrafos de noticias capturaron imágenes de los bomberos entrando en los pisos superiores del edificio en llamas por una escalera, a varios niños flácidos a los que se les administró oxígeno después de que los sacaron y los evacuados con el rostro cubierto de hollín.

Luis Rosa, residente del edificio, dijo que lo despertó el domingo una alarma de incendio, pero que la descartó al principio, pensando que era una de las falsas alarmas periódicas del edificio.

Pero cuando apareció una notificación en su teléfono, él y su madre comenzaron a preocuparse. Para entonces, el humo comenzó a entrar en su apartamento del piso 13 y escuchó sirenas en la distancia.

Abrió la puerta principal, pero el humo se había vuelto demasiado denso para escapar, dijo.

"Una vez que abrí la puerta, ni siquiera podía ver tan lejos en el pasillo", dijo Rosa a The Associated Press. "Así que dije, está bien, no podemos correr por las escaleras porque si corremos por las escaleras, vamos a terminar asfixiándonos".

“Todo lo que pudimos hacer fue esperar”, dijo.

Otra residente, Vernessa Cunningham, dijo que corrió a casa desde la iglesia después de recibir una alerta en su teléfono celular de que el edificio estaba en llamas.

“No podía creer lo que estaba viendo. Estaba en estado de shock”, dijo Cunningham, de 60 años, desde una escuela cercana donde se reunieron algunos residentes. “Podía ver mi apartamento. Todas las ventanas estaban rotas. Y pude ver llamas provenientes de la parte trasera del edificio ".