Trabajadora sanitaria, de 51 años de edad, fue brutalmente golpeada por un hombre de 36, al que le pidió que se colocara el cubrebocas

ITALIA.- Luego de solicitarle a un hombre que se colocara el cubrebocas como se recomendaba por la pandemia, una mujer de 51 años de edad, fue golpeada en repetidas ocasiones por un hombre de 36, quien la arrojó al suelo, la agarró a patadas y la escupió, informaron medios locales.

Se trata de Stefania Buonpensiero, una trabajadora sanitaria que sufrió un traumatismo craneoencefálico, rotura del tabique nasal, varias heridas y múltiples hematomas.

Los hechos se registraron en la ciudad de Foggia, Italia, en la que según testigos, aseguraron que el presunto tenía cubrebocas en la barbilla y la señora le pidió que lo colocara correctamente, argumentando la normativa vigente debido a la pandemia y su presencia en un lugar cerrado.

El hombre de nacionalidad maliense reaccionó golpeando a la mujer en la cara, haciéndola caer al suelo y pateó su cuerpo, al mismo tiempo que la insultaba, y la agresión se detuvo cuando un guardia del establecimiento logró interponerse e inmovilizar al agresor.

Estaba en un lago de sangre. Tenía mucho miedo. Si no hubiera sido por el guardia de seguridad que intervino, tal vez no estaría aquí. Sólo espero que la justicia tome el rumbo correcto, estas cosas no deben pasarle a nadie", declaró la mujer en una entrevista con el medio Mattino Cinque.