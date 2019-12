Tiroteo en Montana deja tres muertos

MONTANA.- Un tiroteo durante la noche del martes en un casino de Montana dejó tres personas muertas y otra herida, y el sospechoso fue rastreado y asesinado por la policía, dijeron las autoridades.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 2 a.m.en el Emerald City Casino en Great Falls, a lo largo de una de las principales franjas comerciales de la ciudad, según un comunicado del Departamento de Policía de Great Falls.

La policía encontró los cuerpos de tres víctimas dentro del casino cuando llegaron. Una cuarta persona con una herida de bala se presentó en el hospital Benefis para recibir tratamiento, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa el martes por la tarde.

El oficial de la ley de la ciudad, el condado y el estado realizó una búsqueda en toda la ciudad que duró más de tres horas hasta que el sospechoso fue encontrado por agentes en un vecindario residencial a una milla (1.6 kilómetros) de distancia.

El sospechoso fue asesinado a tiros por agentes alrededor de las 5:45 a.m. después de "involucrar a la policía", dijo el capitán de la policía de Great Falls, Jeff Newton. No dio más detalles, y no estaba claro si eso significaba que el sospechoso disparó su arma.

Toda la situación fue muy dinámica, y el sospechoso se movía bastante", dijo el teniente de policía de Great Falls, Doug Otto. "Las cosas se desarrollaron muy rápidamente en un período de tiempo muy corto".

El Superintendente de las Escuelas Públicas de Great Falls, Tom Moore, dijo que sucedió detrás de una escuela primaria.

"La respuesta del Departamento de Policía de Great Falls fue casi inmediata", dijo Moore al Great Falls Tribune.

La persona lesionada ingresó en el Hospital Benefis por razones no especificadas, dijo la policía. La persona no fue identificada.

Una portavoz del hospital, Kaci Husted, dijo que la persona lesionada se encontraba estable en la unidad de cuidados intensivos. Ella no tenía detalles adicionales.

Emerald City Casinos posee una cadena de restaurantes y bares con máquinas de juego en Great Falls y otras ubicaciones de Montana. Una llamada al casino donde ocurrió el tiroteo sonó sin respuesta el martes por la mañana.

La escuela primaria cerca de donde la policía mató al sospechoso canceló las clases y pospuso un concierto de grado K-3. El distrito escolar desplegó un equipo de profesionales de salud mental para estudiantes, padres y miembros de la comunidad.

El tiroteo está siendo investigado por oficiales locales y federales. Las autoridades no ofrecieron un motivo para el tiroteo y dijeron que no estaban listos para revelar el nombre del hombre baleado por la policía. Los investigadores aún intentaban descubrir cómo estaban conectadas las víctimas y si había alguien más involucrado, dijo Otto.

Se realizará una investigación sobre el tiroteo policial del sospechoso después de que se complete la investigación.